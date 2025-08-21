Vine Videolarıyla Tanınan Komedyen Emre Mutlu, 133 Kilo Vermesinin Ardından Değişimini Paylaştı!

Bir dönemin popüler sosyal medya platformu Vine videolarıyla tanınan pek çok isim var. O isimlerden biri olan Emre Mutlu'nun şimdilerde Instagram'da tam 2,4 milyon takipçisi bulunuyor. Komedyenlik yapan Mutlu, bir süre önce mide ameliyatı olarak kilo verme sürecine girmişti. 18 ayda 133 kilo verdiğini belirten Emre Mutlu, ilk ve son halini paylaştı.