onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Vine Videolarıyla Tanınan Komedyen Emre Mutlu, 133 Kilo Vermesinin Ardından Değişimini Paylaştı!

Vine Videolarıyla Tanınan Komedyen Emre Mutlu, 133 Kilo Vermesinin Ardından Değişimini Paylaştı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.08.2025 - 16:05

Bir dönemin popüler sosyal medya platformu Vine videolarıyla tanınan pek çok isim var. O isimlerden biri olan Emre Mutlu'nun şimdilerde Instagram'da tam 2,4 milyon takipçisi bulunuyor. Komedyenlik yapan Mutlu, bir süre önce mide ameliyatı olarak kilo verme sürecine girmişti. 18 ayda 133 kilo verdiğini belirten Emre Mutlu, ilk ve son halini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özellikle 2013-2016 yılları arası popüler olan Vine, hayatımıza pek çok fenomen kazandırdı.

Özellikle 2013-2016 yılları arası popüler olan Vine, hayatımıza pek çok fenomen kazandırdı.

O isimlerden biri olan Emre Mutlu, Vine ile tanınırlığını artırdı ve günümüzde komedyen olarak mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla izleyenleri kahkahaya boğmaya devam eden fenomenin tam 2,4 milyon takipçisi bulunuyor.

18 ay önce mide ameliyatı olan Emre Mutlu, fazla kilolarından kurtulmayı amaçlamıştı.

18 ay önce mide ameliyatı olan Emre Mutlu, fazla kilolarından kurtulmayı amaçlamıştı.

18 ayda tam 133 kilo veren Emre Mutlu adeta bambaşka birine dönüştü. Komedyen, geçirdiği değişimi Instagram hesabından paylaşarak 'kaldı 23' dedi.

Emre Mutlu 133 kilo verdikten sonraki değişimini paylaştı.

Emre Mutlu 133 kilo verdikten sonraki değişimini paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın