Hadise'nin Nicki Minaj Pozuna Tesbih ve Hurma Tepkisi: "Yosmaca Hareket"
Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki Nicki Minaj akımına katılarak poz vermişti. Hadise’nin fotoğraf çektirdiği masanın üzerinde hurma ve tespih olması ise bazı kesimler tarafından tepki çekmişti.
Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Hadise’nin pozunu sansürlü şekilde paylaşarak 'yosmaca hareket' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok’ta viral olan Nicki Minaj akımına Türkiye’den katılanlar arasında ünlü şarkıcı Hadise de yer almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Kılıçarslan’ın paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın