Hadise'nin Nicki Minaj Pozuna Tesbih ve Hurma Tepkisi: "Yosmaca Hareket"

Hadise
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.08.2025 - 15:31

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki Nicki Minaj akımına katılarak poz vermişti. Hadise’nin fotoğraf çektirdiği masanın üzerinde hurma ve tespih olması ise bazı kesimler tarafından tepki çekmişti.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Hadise’nin pozunu sansürlü şekilde paylaşarak 'yosmaca hareket' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok’ta viral olan Nicki Minaj akımına Türkiye’den katılanlar arasında ünlü şarkıcı Hadise de yer almıştı.

Hadise'nin masa üzerine çıkarak verdiği pozda, masada hurma ve tespih bulunması ise dikkatlerden kaçmamıştı. 

Sosyal medyadan gelen tepkilere Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından İsmail Kılıçarslan da katıldı. Hadise’nin pozunu sansürleyerek paylaşan Kılıçarslan’ın tepkisinde “yosmaca hareket” ifadeleri de geçti.

İsmail Kılıçarslan’ın paylaşımı 👇

twitter.com

'Hurma da kutsal değil, obje formuyla tesbih de kutsal değil. Ama sembolik. Semboller de sembol oldukları için önemli. O yüzden ey Türk seküleri. Yosmaca yapılan bu hareketi biraz empati kurup şöyle düşün: Masada Nutuk olsa mesela. O da kutsal değil ama sembolik değil mi? Bunu bir saldırı, yosmaca bir saldırı olarak değerlendirmek o bakımdan doğru.

Dünyanın en gereksiz, en yığıntı ünlümsüleriyle bir arada yaşıyor olmamızsa sembolik değil üzücü.'

Yorum Yazın