Rojda Altıntaş’ın Instagram Hesabı Engellenmişti: Şikayetçi Sena Düzgün Olayında Adı Geçen Akademisyen Çıktı

Rojda Altıntaş’ın Instagram Hesabı Engellenmişti: Şikayetçi Sena Düzgün Olayında Adı Geçen Akademisyen Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.08.2025 - 14:57

Gazeteci Rojda Altıntaş geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının engellenmesi ile gündeme gelmişti. Altıntaş bugün yaptığı açıklamada ise hesabının, hayatını kaybeden Sena Düzgün olayında adı geçen ve Dicle Üniversitesi tarafından görevden uzaklaştırılan akademisyen Ahmet Pekaydın’ın şikayeti üzerine erişime engellendiğini duyurdu.

Yaşamına son veren Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün’ün ölümü gündem olmuştu.

Olayın tüm detayları 👇

Gazeteci Rojda Altıntaş, Instagram hesabının kapanmasına da akademisyen Ahmet Pekaydın’ın sebep olduğunu açıkladı.

Daha önce kendisi hakkında Instagram’da hiçbir paylaşımda bulunmadığını söyleyen gazeteci Altıntaş, erişim engeli kararını paylaşarak hem Adalet Bakanlığı’na hem de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sosyal medyadan şikayette bulundu.

