Rojda Altıntaş’ın Instagram Hesabı Engellenmişti: Şikayetçi Sena Düzgün Olayında Adı Geçen Akademisyen Çıktı
Gazeteci Rojda Altıntaş geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının engellenmesi ile gündeme gelmişti. Altıntaş bugün yaptığı açıklamada ise hesabının, hayatını kaybeden Sena Düzgün olayında adı geçen ve Dicle Üniversitesi tarafından görevden uzaklaştırılan akademisyen Ahmet Pekaydın’ın şikayeti üzerine erişime engellendiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşamına son veren Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün’ün ölümü gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Rojda Altıntaş, Instagram hesabının kapanmasına da akademisyen Ahmet Pekaydın’ın sebep olduğunu açıkladı.
Gazeteci Rojda Altıntaş'ın paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın