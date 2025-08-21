onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tekirdağ’da Dev Kruvaziyer Gemisinden Denize Düşen Yolcu Aranıyor

Tekirdağ’da Dev Kruvaziyer Gemisinden Denize Düşen Yolcu Aranıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.08.2025 - 14:14

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 'Sun Princess' isimli kruvaziyer gemisinden bir yolcu denize düştü. 6 bin kişilik dev gemiden düşen yolcu için arama çalışmaları başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kruvaziyer Gemisinden bir yolcunun denize düştüğü anonsu yapıldı.

Kruvaziyer Gemisinden bir yolcunun denize düştüğü anonsu yapıldı.

Olay 20 Ağustos Çarşamba saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Yunanistan’ın Suda Adası’ndan İstanbul’a doğru giden 345 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğindeki 'Sun Princess' isimli kruvaziyer gemisinde akıl almaz bir olay yaşandı. 6 bin yolcuya sahip dev kruvaziyer gemisinden bir yolcunun denize düştüğü anonsu geçildi.

Gemideki başka bir yolcu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Gemideki başka bir yolcu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Anonsun ardından geminin hareketleri seyir takip verilerine yansıdı. Yolcunun düştüğü bölgeye dönen geminin acil müdahale ekibi harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgeye sevk edilerek, arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Gemide bulunan yabancı uyruklu bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gemi durdu ve 8 arama botu var. Projektörler yanıyor. Gürültüyü önlemek için odadaki klimaları kapattılar” ifadelerini kullandı. Gemi saat 06.00 sıralarında Tekirdağ Limanı’na geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın