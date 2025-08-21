Reuters Yazdı: Türkiye İsrail İle Gemi Trafiğini Kısıtladı

Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı habere göre kaynaklar, liman başkanlığının liman acentelerine yazılı güvence vermeleri yönünde sözlü talimat verdiğini, konuya ilişkin resmi bir genelge bulunmadığını belirtti.

Kaynaklardan biri, talimatın Türkiye genelindeki limanları kapsadığını söyledi.

İkinci kaynak, garanti mektubunda gemi sahiplerinin, yöneticilerinin ve operatörlerinin İsrail ile hiçbir bağının olmadığının ve İsrail'e giderken gemide patlayıcılar, radyoaktif maddeler veya askeri teçhizat gibi belirli türde kargo bulunmadığının belirtilmesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.