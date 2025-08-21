Reuters Yazdı: Türkiye İsrail İle Gemi Trafiğini Kısıtladı
Reuters’ta yer alan habere göre Türkiye İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı. Acente ve liman başkanlıklarına sözlü talimat verildiği ileri sürüldü. Haberde yer alan ifadelere göre Türk liman yetkilileri, gemi acentelerinden, gemilerin İsrail ile bağlantılı olmadığını ve ülkeye askeri veya tehlikeli yük taşımadığını beyan eden mektuplar talep etmeye başladı.
Reuters'a konuşan kaynaklar sözlü talimat verildiğini, konuya ilişkin resmi talimat olmadığını ileri sürdü.
