Reuters Yazdı: Türkiye İsrail İle Gemi Trafiğini Kısıtladı

Dilara Şimşek
21.08.2025 - 13:50

Reuters’ta yer alan habere göre Türkiye İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı. Acente ve liman başkanlıklarına sözlü talimat verildiği ileri sürüldü. Haberde yer alan ifadelere göre Türk liman yetkilileri, gemi acentelerinden, gemilerin İsrail ile bağlantılı olmadığını ve ülkeye askeri veya tehlikeli yük taşımadığını beyan eden mektuplar talep etmeye başladı.

Kaynak

Reuters'a konuşan kaynaklar sözlü talimat verildiğini, konuya ilişkin resmi talimat olmadığını ileri sürdü.

Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı habere göre kaynaklar, liman başkanlığının liman acentelerine yazılı güvence vermeleri yönünde sözlü talimat verdiğini, konuya ilişkin resmi bir genelge bulunmadığını belirtti.

Kaynaklardan biri, talimatın Türkiye genelindeki limanları kapsadığını söyledi.

İkinci kaynak, garanti mektubunda gemi sahiplerinin, yöneticilerinin ve operatörlerinin İsrail ile hiçbir bağının olmadığının ve İsrail'e giderken gemide patlayıcılar, radyoaktif maddeler veya askeri teçhizat gibi belirli türde kargo bulunmadığının belirtilmesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.

