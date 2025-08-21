onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Borsa İstanbul’da Tarihi Rekor! 400 Gün Sonra Bir İlk Gerçekleşti

Borsa İstanbul’da Tarihi Rekor! 400 Gün Sonra Bir İlk Gerçekleşti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.08.2025 - 11:16

Borsa İstanbul tarihini rekorunu kırdı. Türkiye’nin en değerli şirketlerinin yer aldığı BIST 100 endekse  11.268,72 puanı görerek tarihi rekorunu tazeledi. Önceki rekor 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Borsa İstanbul'da tarihi rekor kırıldı.

Borsa İstanbul'da tarihi rekor kırıldı.

Borsa İstanbul, tarihi rekorunu tazeledi. En değerli şirketlerin bulundu BIST 100 endeksi güne 0.55 yükselişle başladı. Böylece güne başlangıç puanı 11.195.98’i görmüş oldu. 

Açılış sonrası yükselişini sürdüren endekse 11.268,72 puanı görerek rekor kırdı. Önceki rekor ise 18 Temmuz 2024 tarihinde 11.252,11 puan ile gerçekleşmişti. 

BIST 100 endeksi nedir?

BIST 100 Türkiye'nin en önemli hisse senedi endeksidir. BIST kısaltması Borsa İstanbul anlamına gelir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
adem badem

Çok sevinmeyin çakılır yine

ali nalcaci

Sayın editör bu yılın vergi rekortmenlerini paylasirken listeye 1. Nin 66 da 1 ini ödeyen bir kadın ve sonrasinda onun 20 de birini ödeyen diğer kadinlari e... Devamını Gör