Yoshi'nin Oturum İzni Başvurusu Reddedildi: "7 Yılım Boşuna Gitti"
Değişim öğrencisi olarak geldiği Türkiye’ye yerleşen ve YouTube’da yaptığı içeriklerle dikkat çeken Yoshi Enomoto, oturum izni başvurusunun reddedildiğini açıkladı.
Süresiz oturum başvurusu yapmasına sadece 1 yıl kala başvurusunun reddedilmesiyle 7 yılının boşa gittiğini söyleyen Yoshi, Türkiye’de kalmak için başka bir yol deneceğini de sözlerine ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japon YouTuber Yoshi Enomoto, 2015 yılında değişim öğrencisi olarak geldiği Türkiye’ye yüksek lisans için yeniden gelerek yerleşmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoshi Enomoto'nun paylaşımları 👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın