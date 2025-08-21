onedio
Yoshi'nin Oturum İzni Başvurusu Reddedildi: "7 Yılım Boşuna Gitti"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.08.2025 - 14:05

Değişim öğrencisi olarak geldiği Türkiye’ye yerleşen ve YouTube’da yaptığı içeriklerle dikkat çeken Yoshi Enomoto, oturum izni başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Süresiz oturum başvurusu yapmasına sadece 1 yıl kala başvurusunun reddedilmesiyle 7 yılının boşa gittiğini söyleyen Yoshi, Türkiye’de kalmak için başka bir yol deneceğini de sözlerine ekledi.

Japon YouTuber Yoshi Enomoto, 2015 yılında değişim öğrencisi olarak geldiği Türkiye’ye yüksek lisans için yeniden gelerek yerleşmişti.

Sosyal medya hesaplarından Türkçeyi, Türk yemeklerini ve Türk kültürünü tanıtan videolar geçen Yoshi, yakın zamanda stand-up gösterleri de yapmaya başlamıştı.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yoshi Enomoto, oturum izni için başvurusunun 7 yıl sonra reddedildiğini açıkladı. ”Çok üzülüyorum, ağlıyorum” diyen Yoshi, Türkiye’de kalmak için yasak başka yollara da başvuracak.

Yoshi Enomoto'nun paylaşımları 👇

twitter.com

'Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey. Sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.'

twitter.com

'Asıl üzüldüğüm nokta şu; 8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.'

