Mourinho’dan Benfica Maçı Öncesi Olay Basın Toplantısı: "Yönetim Transferde Ekstra Bir Çaba Harcamadı"

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun yarın oynanacak Benfica maçı öncesindeki sözleri gündem oldu. Benfica maçı öncesi yönetimin transferde etkili olmadığını savunan Mourinho, “Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.” ifadelerini kullandı.

Mourinho, “Benfica maçını rahat kazanırız” diyen Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın için ise 'İsmini bile bilmiyorum' dedi.