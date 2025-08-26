onedio
Mourinho’dan Benfica Maçı Öncesi Olay Basın Toplantısı: "Yönetim Transferde Ekstra Bir Çaba Harcamadı"

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.08.2025 - 21:04

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun yarın oynanacak Benfica maçı öncesindeki sözleri gündem oldu. Benfica maçı öncesi yönetimin transferde etkili olmadığını savunan Mourinho, “Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.” ifadelerini kullandı.

Mourinho, “Benfica maçını rahat kazanırız” diyen Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın için ise 'İsmini bile bilmiyorum' dedi.

Fenerbahçe yarın akşam Portekiz’de Benfica ile Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda kritik bir maça çıkacak.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde geçtiğimiz hafta içi oynanan ilk maç 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı. Yarın saat 22.00’de oynanacak maçın kazananı Şampiyonlar Ligi gruplarına yükselerek ciddi bir ekonomik gelirin de sahibi olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kritik maç öncesi düzenlenen basın toplantısında transferde geç kalındığı iddiasıyla yönetimi eleştirdi.

“Yönetim iki Benfica maçı arasında bana daha fazla imkan sağlamak için çaba sarf etmedi”

Kerem Aktürkoğlu transferini değil sadece maçı düşündüğünü söyleyen Mourinho, “Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum.'

“Hamdi Akın’ı tanımıyorum”

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’ın, “Benfica’yı rahat yeneriz” sözleri de hatırlatılan Mourinho, “Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum.' dedi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
