Mourinho’dan Benfica Maçı Öncesi Olay Basın Toplantısı: "Yönetim Transferde Ekstra Bir Çaba Harcamadı"
Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun yarın oynanacak Benfica maçı öncesindeki sözleri gündem oldu. Benfica maçı öncesi yönetimin transferde etkili olmadığını savunan Mourinho, “Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.” ifadelerini kullandı.
Mourinho, “Benfica maçını rahat kazanırız” diyen Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın için ise 'İsmini bile bilmiyorum' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe yarın akşam Portekiz’de Benfica ile Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda kritik bir maça çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yönetim iki Benfica maçı arasında bana daha fazla imkan sağlamak için çaba sarf etmedi”
“Hamdi Akın’ı tanımıyorum”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın