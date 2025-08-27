Galatasaray’ın İstediği Ederson için "Ayakları İyi Değil" Diyen Tümer Metin Stüdyoda Şaşkınlığa Neden Oldu

Galatasaray, uzun süredir kalesini koruyan Muslera’nın ayrılması sonrasında henüz kaleci transferi yapmadı. Galatasaray’ın kaleci transferi için listesinde Ederson, Donnarumma, Lammens ve Sommer gibi isimlerin olduğu iddia ediliyor.

NOW TV’de yayınlanan Efsane Futbol isimli programın yorumcusu eski futbolcu Tümer Metin’in Manchester City’nin kalecisi Ederson için “Ayakları iyi değil” tanımlaması yapması hem stüdyoda şaşkınlık ile karşılandı hem de sosyal medya mesajlarını beraberinde getirdi.