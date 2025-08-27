Galatasaray’ın İstediği Ederson için "Ayakları İyi Değil" Diyen Tümer Metin Stüdyoda Şaşkınlığa Neden Oldu
Galatasaray, uzun süredir kalesini koruyan Muslera’nın ayrılması sonrasında henüz kaleci transferi yapmadı. Galatasaray’ın kaleci transferi için listesinde Ederson, Donnarumma, Lammens ve Sommer gibi isimlerin olduğu iddia ediliyor.
NOW TV’de yayınlanan Efsane Futbol isimli programın yorumcusu eski futbolcu Tümer Metin’in Manchester City’nin kalecisi Ederson için “Ayakları iyi değil” tanımlaması yapması hem stüdyoda şaşkınlık ile karşılandı hem de sosyal medya mesajlarını beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezon Manchester City’de bir sezonda 4 asist yapmayı başaran kaleci Ederson için Tümer Metin’in yorumu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tümer Metin’in “Ederson ayakları iyi bir kaleci değil” yorumu sosyal medyada da konuşuldu. 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın