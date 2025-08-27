onedio
Galatasaray’ın İstediği Ederson için "Ayakları İyi Değil" Diyen Tümer Metin Stüdyoda Şaşkınlığa Neden Oldu

Galatasaray'ın İstediği Ederson için "Ayakları İyi Değil" Diyen Tümer Metin Stüdyoda Şaşkınlığa Neden Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.08.2025 - 08:31

Galatasaray, uzun süredir kalesini koruyan Muslera’nın ayrılması sonrasında henüz kaleci transferi yapmadı. Galatasaray’ın kaleci transferi için listesinde Ederson, Donnarumma, Lammens ve Sommer gibi isimlerin olduğu iddia ediliyor.

NOW TV’de yayınlanan Efsane Futbol isimli programın yorumcusu eski futbolcu Tümer Metin’in Manchester City’nin kalecisi Ederson için “Ayakları iyi değil” tanımlaması yapması hem stüdyoda şaşkınlık ile karşılandı hem de sosyal medya mesajlarını beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz sezon Manchester City’de bir sezonda 4 asist yapmayı başaran kaleci Ederson için Tümer Metin’in yorumu

Tümer Metin’in “Ederson ayakları iyi bir kaleci değil” yorumu sosyal medyada da konuşuldu. 👇

'Mesela kanal sahibi olsam bugün kovarım Tümer’i… 1 aydır ortalık çalkalanıyor adamın en iyi özelliği ayakları, herif Ederson’un ayakları iyi değil diyor sonra da havaya bakıyor aval aval gözleri de kısmış . Cidden direkt sözleşme feshi sebebi.'

'Chatgpt'ye sorsan ilk sirada çıkacak adama dediklerine bak.'

'Ederson’u her yerden eleştirirsin de ayaklardan da eleştirmezsin be kardeşim. Hatta tam tersi Ederson’a kolsuz derler. 10 numaralıktan kaleci olmuş bir adam bu. İnanılmaz teknik ayakları. Şu an çıkart birçok 10 numara onun getir götürünü yapar o derece ayakları iyi. Ama kaleciliği 👎🏻'

'Tümer Metin: Singo fiziksel açıdan zayıf bir oyuncu.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
