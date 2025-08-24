onedio
Galatasaray Efsanesi Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz ve Menajerine Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.08.2025 - 19:52

Galatasaray’ın eski oyuncusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılılardan ayrılması gündemde olan Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.

Şaş, SporON programında Barış Alper Yılmaz’ın transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun transferinde komisyon iddiası gündeme getirildi ve Şaş, “Galatasaray Kulübü bu konuyu ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş'ın Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'la ilgili sözleri gündem oldu.

Hasan Şaş, sert ifadelerle yüklendiği Barış Alper ve menajerine 'Transfer bitimine 10 gün kala sen ile menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun' dedi.

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz ve menajeriyle ilgili "herkes haddini bilecek" ifadesini kullandı.

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’ın transfer süreciyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Şaş, milli futbolcunun komisyon tartışmalarıyla gündeme gelmesine tepki göstererek, 'Barış, kariyerini böyle mi yönetiyorsun? 25 yaşında Arabistan mı yapıyorsun? Sözleşmeli oyuncusun, kimle görüştün? Nasıl bir demeç bu? Galatasaray Kulübü bunları deşifre edecek' dedi.

Şaş, menajer Tuncay Maldan’ı da hedef alarak, 'Sen kimsin menajer! Sen kimsin de Galatasaray Kulübü hakkında bu açıklamayı yapıyorsun?' ifadelerini kullandı. Çok sinirli olduğu gözlemlenen eski futbolcu, Barış ve kulüp arasındaki iletişimi eleştirerek, 'O Barış'sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal, kırılır gider! Ne kadar güzel ya çık sosyal medyayı arkana almaya çalış. Sen sözleşmeli oyuncusun, kimden izin aldın sen?' şeklinde konuştu.

Ayrıca futbolcuların maaş taleplerine de değinen Şaş, 'Yeter ya! Futbolcular almış eline 'Ben bunu isterim, şunu isterim' diyorlar. Kötü olduğunuzda 'Gel düşür aldığın parayı' diyor mu kulüp? Onu ödüyor değil mi sana. Herkes bir had bilsin!' yorumunu yaptı.

Hasan Şaş'ın gündem olan sözlerini buradan izleyebilirsiniz:

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
