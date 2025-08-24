Galatasaray Efsanesi Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz ve Menajerine Tepki Gösterdi
Galatasaray’ın eski oyuncusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılılardan ayrılması gündemde olan Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.
Şaş, SporON programında Barış Alper Yılmaz’ın transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun transferinde komisyon iddiası gündeme getirildi ve Şaş, “Galatasaray Kulübü bu konuyu ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı.
Hasan Şaş'ın Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'la ilgili sözleri gündem oldu.
Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz ve menajeriyle ilgili "herkes haddini bilecek" ifadesini kullandı.
Hasan Şaş'ın gündem olan sözlerini buradan izleyebilirsiniz:
