Galatasaray Efsanesi Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz ve Menajerine Tepki Gösterdi

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’ın transfer süreciyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Şaş, milli futbolcunun komisyon tartışmalarıyla gündeme gelmesine tepki göstererek, 'Barış, kariyerini böyle mi yönetiyorsun? 25 yaşında Arabistan mı yapıyorsun? Sözleşmeli oyuncusun, kimle görüştün? Nasıl bir demeç bu? Galatasaray Kulübü bunları deşifre edecek' dedi.

Şaş, menajer Tuncay Maldan’ı da hedef alarak, 'Sen kimsin menajer! Sen kimsin de Galatasaray Kulübü hakkında bu açıklamayı yapıyorsun?' ifadelerini kullandı. Çok sinirli olduğu gözlemlenen eski futbolcu, Barış ve kulüp arasındaki iletişimi eleştirerek, 'O Barış'sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal, kırılır gider! Ne kadar güzel ya çık sosyal medyayı arkana almaya çalış. Sen sözleşmeli oyuncusun, kimden izin aldın sen?' şeklinde konuştu.

Ayrıca futbolcuların maaş taleplerine de değinen Şaş, 'Yeter ya! Futbolcular almış eline 'Ben bunu isterim, şunu isterim' diyorlar. Kötü olduğunuzda 'Gel düşür aldığın parayı' diyor mu kulüp? Onu ödüyor değil mi sana. Herkes bir had bilsin!' yorumunu yaptı.