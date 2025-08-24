Milli Futbolcular İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın Eşleri Rojin ve Gözde Bozuştu
Milli futbolcular her hareketleriyle göz önünde oluyorlar. Bu sebeple aile hayatları da sürekli gündeme gelebiliyor. Eşleri, çocukları, anneleri, babaları... Instagram ve X'te yaptıkları paylaşımlarla onları da en az futbolcular kadar sık görüp, takip edebiliyoruz.
Milli takımda oynayan futbolcuların eşlerinin arkadaşlıkları da her zaman gördüğümüz olaylardan ancak bu kez milli takım futbolcularının eşlerinin sebebi bilinmeyen bir kavgalarına denk geldik.
Milli futbolcular sadece takım arkadaşları olarak değil aile dostları olarak da günlerini geçiriyorlar.
Rojin Tufan ile Gözde Kahveci'nin Instagram ve TikTok videolarından takip ettiğimiz dostluğu bitti.
Rojin Tufan son olarak TikTok'ta göndermeli bir paylaşım daha yaptı ve şimdilik "karşılıklı göndermeler" durdu.
