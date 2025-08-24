onedio
Milli Futbolcular İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın Eşleri Rojin ve Gözde Bozuştu

Milli Futbolcular İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın Eşleri Rojin ve Gözde Bozuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.08.2025 - 18:03

Milli futbolcular her hareketleriyle göz önünde oluyorlar. Bu sebeple aile hayatları da sürekli gündeme gelebiliyor. Eşleri, çocukları, anneleri, babaları... Instagram ve X'te yaptıkları paylaşımlarla onları da en az futbolcular kadar sık görüp, takip edebiliyoruz. 

Milli takımda oynayan futbolcuların eşlerinin arkadaşlıkları da her zaman gördüğümüz olaylardan ancak bu kez milli takım futbolcularının eşlerinin sebebi bilinmeyen bir kavgalarına denk geldik.

Milli futbolcular sadece takım arkadaşları olarak değil aile dostları olarak da günlerini geçiriyorlar.

Milli futbolcular sadece takım arkadaşları olarak değil aile dostları olarak da günlerini geçiriyorlar.

Milli takımdaki iyi arkadaş grupları ya da yakalanan iyi jenerasyonlarla ailecek görüşen bir çok futbolcuya şahitlik ediyoruz. 

İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Ozan Tufan hem takım arkadaşlıkları hem de eşlerinin arkadaşlıklarıyla öne çıkıyordu. 

Ailecek görüşen futbolcular zaman zaman tatillerini birlikte geçirirken, milli maçlarda da kendileri sahadayken eşleri birlikte tribünde onları takip ediyordu. 

Sosyal medyadan yayılan dedikodular sonucu gördük ki 'yengelerin' arası bozulmuş ve bu Instagram takiplerine kadar yansımış.

Rojin Tufan ile Gözde Kahveci'nin Instagram ve TikTok videolarından takip ettiğimiz dostluğu bitti.

Rojin Tufan ile Gözde Kahveci'nin Instagram ve TikTok videolarından takip ettiğimiz dostluğu bitti.

Önce Rojin Tufan ve Gözde Kahveci karşılıklı takipleşmeyi bıraktı. Ardından Serra Söyüncü ve Ece Tosun da Rojin Tufan'ı takipten çıkarttı. 

Çağlar Söyüncü ve eşi Serra'yı tanıştıran Rojin'in tüm gruplara yaşadığı sorun merak konusu olurken kimseden göndermeler hariç net bir yorum ya da cevap gelmedi.

Rojin Tufan son olarak TikTok'ta göndermeli bir paylaşım daha yaptı ve şimdilik "karşılıklı göndermeler" durdu.

Rojin Tufan son olarak TikTok'ta göndermeli bir paylaşım daha yaptı ve şimdilik "karşılıklı göndermeler" durdu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
