Cristiano Ronaldo Al Nassr'da Attığı Golle Bir Kez Daha Tarihe Geçti

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
24.08.2025 - 00:03

Hong Kong’daki Süper Kupa finalinde Al Nassr ile Merih Demiral’ın formasını giydiği Al Ahli kozlarını paylaştı. 2-2 biten maçta penaltılarda 5-3 galip gelen Al Ahli, kupayı ikinci kez kazandı.

Karşılaşmada Al Nassr'ın gollerini, 41. dakikada penaltıdan Ronaldo ve 82. dakikada Marcelo Brozovic atarken Al Ahli'nin gollerini ise 45+6. dakikada Franck Kessie ile 89. dakikada Roger Ibanez kaydetti.

Maçta Ronaldo da attığı golle tarihe bir kez daha geçmeyi başardı.

Ronaldo kariyerinde 40 yaşına rağmen rekorlar kırmaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo, 5 Şampiyonlar Ligi, 7 lig şampiyonluğu, 5 Ballon d’Or, 4 Altın Ayakkabı, Euro 2016 ve Uluslar Ligi zaferleriyle futbolun en büyük efsanelerinden oldu.

Kariyerine Suudi Arabistan'da Al Nassr formasıyla devam eden Ronaldo, kariyerine kilometre taşları eklemeyi sürdürüyor.

4 kulüp takımı ve bir milli takımla kırılması zor bir rekora ulaştı.

Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr adına takımının ilk golünü kaydeden Cristiano Ronaldo, futbol tarihine geçti. 40 yaşındaki Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla 100. golüne ulaşarak dört farklı kulüp ve milli takımda 100 gol barajını aşan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Ronaldo’nun kariyerinde gol istatistikleri de dikkat çekici. Real Madrid’de 450, Manchester United’da 145, Juventus’ta 101 ve Portekiz Milli Takımı’nda 138 gol atan efsane forvet, kulüp ve milli takım seviyesinde toplamda 900’ün üzerinde gole imza atarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
