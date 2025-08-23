Cristiano Ronaldo Al Nassr'da Attığı Golle Bir Kez Daha Tarihe Geçti
Hong Kong’daki Süper Kupa finalinde Al Nassr ile Merih Demiral’ın formasını giydiği Al Ahli kozlarını paylaştı. 2-2 biten maçta penaltılarda 5-3 galip gelen Al Ahli, kupayı ikinci kez kazandı.
Karşılaşmada Al Nassr'ın gollerini, 41. dakikada penaltıdan Ronaldo ve 82. dakikada Marcelo Brozovic atarken Al Ahli'nin gollerini ise 45+6. dakikada Franck Kessie ile 89. dakikada Roger Ibanez kaydetti.
Maçta Ronaldo da attığı golle tarihe bir kez daha geçmeyi başardı.
Ronaldo kariyerinde 40 yaşına rağmen rekorlar kırmaya devam ediyor.
4 kulüp takımı ve bir milli takımla kırılması zor bir rekora ulaştı.
