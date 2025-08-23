Cristiano Ronaldo Al Nassr'da Attığı Golle Bir Kez Daha Tarihe Geçti

Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr adına takımının ilk golünü kaydeden Cristiano Ronaldo, futbol tarihine geçti. 40 yaşındaki Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla 100. golüne ulaşarak dört farklı kulüp ve milli takımda 100 gol barajını aşan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Ronaldo’nun kariyerinde gol istatistikleri de dikkat çekici. Real Madrid’de 450, Manchester United’da 145, Juventus’ta 101 ve Portekiz Milli Takımı’nda 138 gol atan efsane forvet, kulüp ve milli takım seviyesinde toplamda 900’ün üzerinde gole imza atarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.