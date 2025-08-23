onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Yunanistan'da Samsunspor Taraftarı Övgülerle Haberlere Konu Oldu

Yunanistan'da Samsunspor Taraftarı Övgülerle Haberlere Konu Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.08.2025 - 21:03

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos’a 2-1 mağlup oldu. Atina’daki Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlılar, 51. dakikada Logi Tomasson’un golüyle öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, 66. dakikada Georgios Kyriakopoulos ve 74. dakikada Erik Palmer-Brown’ın golleriyle karşılaşmayı lehine çevirdi. Rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe günü Samsun’da oynanacak.

Samsunspor taraftarı bu zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmazken tribünlerde de sesleriyle alkışlanacak bir performans ve maç sonu hoş bir harekete imza attılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samsunspor taraftarı takımını kilometrelerce ötede yalnız bırakmadı ve Atina'da takımını destekledi.

Samsunspor taraftarı takımını kilometrelerce ötede yalnız bırakmadı ve Atina'da takımını destekledi.

Samsunspor taraftarı sahada 2-1 mağlup olsa da hem tribün performanslarıyla hem de özverileriyle büyük bir alkış aldı. 

Maç sonunda bulundukları tribündeki çöpleri toplayarak poşetlere dolduran ve temiz bir tribün bırakan Samsunspor taraftarları Yunanistan basını ve sosyal medyasının da gündemindeydi. 

Bir taraftar 'Otobüslerde bağıran ya da polis eşliğinde bayrak sallayan Türkleri gösterip biz de karşı tarafta milliyetçi saçmalıklar kusunca “satıyor”. Ama böyle görüntüler hiçbir yerde yayımlanmaz.' diyerek Samsunsporluların tribünü temiz bıraktıkları görüntüleri paylaştı.

O anlar kameralara böyle yansıdı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın