Yunanistan'da Samsunspor Taraftarı Övgülerle Haberlere Konu Oldu

Samsunspor taraftarı sahada 2-1 mağlup olsa da hem tribün performanslarıyla hem de özverileriyle büyük bir alkış aldı.

Maç sonunda bulundukları tribündeki çöpleri toplayarak poşetlere dolduran ve temiz bir tribün bırakan Samsunspor taraftarları Yunanistan basını ve sosyal medyasının da gündemindeydi.

Bir taraftar 'Otobüslerde bağıran ya da polis eşliğinde bayrak sallayan Türkleri gösterip biz de karşı tarafta milliyetçi saçmalıklar kusunca “satıyor”. Ama böyle görüntüler hiçbir yerde yayımlanmaz.' diyerek Samsunsporluların tribünü temiz bıraktıkları görüntüleri paylaştı.