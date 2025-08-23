Yunanistan'da Samsunspor Taraftarı Övgülerle Haberlere Konu Oldu
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos’a 2-1 mağlup oldu. Atina’daki Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlılar, 51. dakikada Logi Tomasson’un golüyle öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, 66. dakikada Georgios Kyriakopoulos ve 74. dakikada Erik Palmer-Brown’ın golleriyle karşılaşmayı lehine çevirdi. Rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe günü Samsun’da oynanacak.
Samsunspor taraftarı bu zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmazken tribünlerde de sesleriyle alkışlanacak bir performans ve maç sonu hoş bir harekete imza attılar.
Samsunspor taraftarı takımını kilometrelerce ötede yalnız bırakmadı ve Atina'da takımını destekledi.
O anlar kameralara böyle yansıdı:
