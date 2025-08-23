Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a Beklendiği Gibi "Canın Sağ Olsun" Şarkısıyla Veda Etti

Beşiktaş ile yollarını ayıran Tayfur Bingöl, kariyerine Kocaelispor’da devam etme kararı aldı. Siyah-beyazlı formayla hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında mücadele eden deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda Beşiktaş camiasına teşekkür etti.

Instagram'da ayılan teknik direktörler için ve takım arkadaşları için Semicenk müzikleriyle veda mesajları paylaşan Tayfur için Semicenk müziği paylaşma sırası kendindeydi.