Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a Beklendiği Gibi "Canın Sağ Olsun" Şarkısıyla Veda Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.08.2025 - 20:07

Beşiktaş ile yollarını ayıran Tayfur Bingöl, kariyerine Kocaelispor’da devam etme kararı aldı. Siyah-beyazlı formayla hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında mücadele eden deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda Beşiktaş camiasına teşekkür etti. 

Instagram'da ayılan teknik direktörler için ve takım arkadaşları için Semicenk müzikleriyle veda mesajları paylaşan Tayfur için Semicenk müziği paylaşma sırası kendindeydi.

Tayfur Bingöl ve Beşiktaş'ın yolları resmi olarak ayrıldı. Tayfur, Kocaelispor'a imza attı.

Takım arkadaşlarına veda ederken Semicenk şarkılarına başvuran Tayfur, veda ettiği teknik direktörlere de aynı yöntemi izleyince sosyal medyada adından söz ettirmişti. Semicenk deyince akla gelen isimlerden olan Tayfur için veda etme sırası kendindeydi. 

Tayfur geleneği bozmadı kendi vedasında da Semicenk'ten 'Canın Sağ Olsun' şarkısını kullandı.

Tayfur'un Instagram'da paylaştığı o video:

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
