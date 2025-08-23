Efsane Basketbolcu Petar Naumoski'nin Oğlu Mihail Naumoski, Karşıyaka ile Anlaştı

Efes'in Koraç Kupası'ndaki başarısında şüphesiz Petar Naumoski'nin payı çok büyüktü. Yıldız oyuncu ülkemizden ayrılalı ya da basketbolu bırakalı uzun yıllar oldu ama halen adı birçok kişiyi heyecanlandırmaya devam ediyor.

Ligimize damga vuran Naumoski soy ismi bir kez daha ligimizde yer alacak.