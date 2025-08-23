onedio
article/comments
article/share
Efsane Basketbolcu Petar Naumoski'nin Oğlu Mihail Naumoski, Karşıyaka ile Anlaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.08.2025 - 18:02

Makedon asıllı eski basketbolcu Petar Naumoski, Avrupa basketbolunun önemli oyun kurucuları arasında gösteriliyordu. Kariyerinde Anadolu Efes formasıyla büyük başarılar yaşayan Naumoski, 1996’da Koraç Kupası’nı kazanan kadronun lider isimlerinden biriydi. Türkiye’de uzun yıllar oynayarak hem Efes hem de basketbolseverler için unutulmaz bir figür haline gelmişti. 

Onun ismiyle büyülenenler için kendilerini 'biraz' yaşlı hissettirecek bir haberimiz var; oğlu Naumoski ligimize transfer oldu.

Petar Naumoski izleyebilenler için Avrupa'nın gerçekten sayılı oyun liderlerinden biriydi.

Efes'in Koraç Kupası'ndaki başarısında şüphesiz Petar Naumoski'nin payı çok büyüktü. Yıldız oyuncu ülkemizden ayrılalı ya da basketbolu bırakalı uzun yıllar oldu ama halen adı birçok kişiyi heyecanlandırmaya devam ediyor. 

Ligimize damga vuran Naumoski soy ismi bir kez daha ligimizde yer alacak.

Avrupa'nın gelecek vaat eden önemli basketbolcularından biri olarak görülüyor.

Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka, kadrosuna dikkat çekici bir ismi kattı. Türk basketbolunun efsane isimlerinden Petar Naumoski’nin 22 yaşındaki oğlu Mihail (Mike) Naumoski, yeşil-kırmızılı ekiple sözleşme imzaladı. 2.03 boyundaki kısa forvet, geçtiğimiz sezon Kuzey Makedonya Süper Ligi takımlarından KK Vardar Skopje’de forma giymişti. Kariyerinde daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje, MZT Skopje ve Kızılyıldız’ın genç takımlarında görev yapan Naumoski, Avrupa’da gelecek vadeden genç yetenekler arasında gösteriliyor.

