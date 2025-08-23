Efsane Basketbolcu Petar Naumoski'nin Oğlu Mihail Naumoski, Karşıyaka ile Anlaştı
Makedon asıllı eski basketbolcu Petar Naumoski, Avrupa basketbolunun önemli oyun kurucuları arasında gösteriliyordu. Kariyerinde Anadolu Efes formasıyla büyük başarılar yaşayan Naumoski, 1996’da Koraç Kupası’nı kazanan kadronun lider isimlerinden biriydi. Türkiye’de uzun yıllar oynayarak hem Efes hem de basketbolseverler için unutulmaz bir figür haline gelmişti.
Onun ismiyle büyülenenler için kendilerini 'biraz' yaşlı hissettirecek bir haberimiz var; oğlu Naumoski ligimize transfer oldu.
Petar Naumoski izleyebilenler için Avrupa'nın gerçekten sayılı oyun liderlerinden biriydi.
Avrupa'nın gelecek vaat eden önemli basketbolcularından biri olarak görülüyor.
