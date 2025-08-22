Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bana Had Bildirmeye Kalktı" Dedi

Özcan, Bolu Fuarı'nda bir aslan heykeli ile yan yana fotoğrafını paylaşıp “Sayın Ali Koç, Bolu Fuarı’nda resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca’yı Boluspor’a göndermezseniz, bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Tanju Özcan, bugün Ali Koç'un kendisini aradığını söyledi ve gergin geçen telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.