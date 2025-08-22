onedio
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bana Had Bildirmeye Kalktı" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.08.2025 - 20:02

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özcan, Bolu Fuarı’ndan satın aldığını söylediği aslan heykelinin fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a mesaj gönderdi.

Özcan paylaşımında, “Sayın Ali Koç, Bolu Fuarı’nda resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca’yı Boluspor’a göndermezseniz, bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım” ifadelerini kullandı.

O ifadelerin ardından bugün ikili telefon görüşmesiyle karşı karşıya geldi.

Tanju Özcan'ın "aslanlı" göndermesi sosyal medyada kimilerince beğenildi, kimileri tarafından tepki gördü.

Özcan, Bolu Fuarı'nda bir aslan heykeli ile yan yana fotoğrafını paylaşıp “Sayın Ali Koç, Bolu Fuarı’nda resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca’yı Boluspor’a göndermezseniz, bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım” ifadelerini kullanmıştı. 

Bunun üzerine Tanju Özcan, bugün Ali Koç'un kendisini aradığını söyledi ve gergin geçen telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

"Ali Koç bana had bildirmeye kalktı" diyen Tanju Özcan konuşmanın detaylarını paylaştı.

Tanju Özcan, X platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı.

Bak Ali Koç❗️Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim.

“Yalı çocuğu” şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma❗️Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez.

Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz Fetö kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim.

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsındam değil ama “Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?” Şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım.'

Tanju Özcan'ın paylaşımı:

Anarşist kuzgun

KAMUSPOTU : Hiç bir zaman samimi ve muhabbetiniz olmadığı insanlara şaka yapmayın sonra böyle rezil olursunuz

futboltopu20

ekrem imamoğlu dik duramadı ali koça karşı

futboltopu20

👍👍👏👏