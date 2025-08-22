Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bana Had Bildirmeye Kalktı" Dedi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özcan, Bolu Fuarı’ndan satın aldığını söylediği aslan heykelinin fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a mesaj gönderdi.
Özcan paylaşımında, “Sayın Ali Koç, Bolu Fuarı’nda resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca’yı Boluspor’a göndermezseniz, bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım” ifadelerini kullandı.
O ifadelerin ardından bugün ikili telefon görüşmesiyle karşı karşıya geldi.
Tanju Özcan'ın "aslanlı" göndermesi sosyal medyada kimilerince beğenildi, kimileri tarafından tepki gördü.
"Ali Koç bana had bildirmeye kalktı" diyen Tanju Özcan konuşmanın detaylarını paylaştı.
Tanju Özcan'ın paylaşımı:
