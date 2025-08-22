Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Edson Alvarez, Meksika'da 282 Numaralı Formayı Nasıl Giyebildi?

Edson Álvarez, 19 yaşındayken Ekim 2016’da Club América formasıyla Santos Laguna karşısında alınan 3-1’lik galibiyette ilk A takım maçına çıktı.

Genç oyuncu 90 dakikanın tamamında sahada kalarak dikkat çekici bir performans sergilemişti. Ancak asıl gözleri üzerine çekmeyi başaran şey sırtındaki forma numarası oldu. Edson Alvarez, sahada 282 numarayla mücadele ediyordu.

Bunun sebebi ise basit bir lig kuralıydı. Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX, kulüpteki tüm oyunculara kalıcı bir forma numarası verilmesini zorunlu kılıyor. Bu kural, yedek takımdan altyapıdaki her yaş kategorisine kadar tüm resmi maçlara çıkan oyuncuları kapsıyor.

Bunu ülkemiz üzerinden bir örnekle açıklamamız gerekirse; İrfan Can Eğribayat 1 numaralı formayı giyiyor. Ancak U19 ya da daha alt yaş kategorilerinde de kaleciler 1 numarayı alabiliyor. Meksika'da ise buna izin verilmiyor. Kulüp forması altında maça çıkan tüm futbolcuların forma numaralarının farklı olması isteniyor.

Bu nedenle, Meksika kulüplerinin alt yaş takımlarında forma giyen oyuncuların 2 ile başlayan üç basamaklı numaralar giymesi oldukça yaygın.

Bu nedenle Alvarez ilk maçında altyapıdan çıkmış bir isim olarak 282 numara ile çıktı.