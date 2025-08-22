Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Edson Alvarez, Meksika'da 282 Numaralı Formayı Nasıl Giyebildi?
Fenerbahçe , Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda West Ham'la anlaşmaya vardı ve Meksikalı oyuncu İstanbul'a indi.
Geçmişte Club America, Ajax ve West Ham forması giyen Alvarez, Süper Lig'de de iz bırakmak istiyor. Edson Alvarez'in kariyerindeki fotoğraflara bakarken bir fotoğraf var ki diğerlerinden ayrılıyor.
Club America formasıyla görülen yıldız oyuncunun forma numarasının 282 olduğu görülüyor. Bunun nasıl olabildiği ile ilgili araştırma yaptığımızda ise basit bir cevapla karşılaşıyoruz.
Fenerbahçe kadrosuna bir yıldız daha kattı ve Edson Alvarez, İstanbul'a geldi.
Alvarez, Club America'daki forma numarası ile dikkat çekti.
Profesyonel kariyerinin ilk maçlarını 282 numara ile geçirdi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
