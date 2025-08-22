onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Edson Alvarez, Meksika'da 282 Numaralı Formayı Nasıl Giyebildi?

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Edson Alvarez, Meksika'da 282 Numaralı Formayı Nasıl Giyebildi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.08.2025 - 17:45

Fenerbahçe , Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda West Ham'la anlaşmaya vardı ve Meksikalı oyuncu İstanbul'a indi. 

Geçmişte Club America, Ajax ve West Ham forması giyen Alvarez, Süper Lig'de de iz bırakmak istiyor. Edson Alvarez'in kariyerindeki fotoğraflara bakarken bir fotoğraf var ki diğerlerinden ayrılıyor. 

Club America formasıyla görülen yıldız oyuncunun forma numarasının 282 olduğu görülüyor. Bunun nasıl olabildiği ile ilgili araştırma yaptığımızda ise basit bir cevapla karşılaşıyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe kadrosuna bir yıldız daha kattı ve Edson Alvarez, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe kadrosuna bir yıldız daha kattı ve Edson Alvarez, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe,  West Ham forması giyen Edson Alvarez ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncuyu bugün İstanbul'a getiren sarı lacivertliler kısa sürede resmi sözleşmeyi de imzalayacak. 

Tam adı Edson Omar Álvarez Velázquez olan oyuncu geçmişte Club America, Ajax ve West Ham formaları giydi.

Alvarez, Club America'daki forma numarası ile dikkat çekti.

Alvarez, Club America'daki forma numarası ile dikkat çekti.

Geçmiş fotoğraflara bakıldığında kupalar haricinde bir fotoğraf daha dikkat çekiyor. Edson Alvarez, Club America'da 282 numaralı formayı giymiş. 1-99 arası formalara alışkın olan futbol severleri şaşırtan bu görüntünün farklı bir hikayesi var.

Profesyonel kariyerinin ilk maçlarını 282 numara ile geçirdi.

Profesyonel kariyerinin ilk maçlarını 282 numara ile geçirdi.

Edson Álvarez, 19 yaşındayken Ekim 2016’da Club América formasıyla Santos Laguna karşısında alınan 3-1’lik galibiyette ilk A takım maçına çıktı.

Genç oyuncu 90 dakikanın tamamında sahada kalarak dikkat çekici bir performans sergilemişti. Ancak asıl gözleri üzerine çekmeyi başaran şey sırtındaki forma numarası oldu. Edson Alvarez, sahada 282 numarayla mücadele ediyordu.

Bunun sebebi ise basit bir lig kuralıydı.  Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX, kulüpteki tüm oyunculara kalıcı bir forma numarası verilmesini zorunlu kılıyor. Bu kural, yedek takımdan altyapıdaki her yaş kategorisine kadar tüm resmi maçlara çıkan oyuncuları kapsıyor.

Bunu ülkemiz üzerinden bir örnekle açıklamamız gerekirse; İrfan Can Eğribayat 1 numaralı formayı giyiyor. Ancak U19 ya da daha alt yaş kategorilerinde de kaleciler 1 numarayı alabiliyor. Meksika'da ise buna izin verilmiyor. Kulüp forması altında maça çıkan tüm futbolcuların forma numaralarının farklı olması isteniyor. 

Bu nedenle, Meksika kulüplerinin alt yaş takımlarında forma giyen oyuncuların 2 ile başlayan üç basamaklı numaralar giymesi oldukça yaygın. 

Bu nedenle Alvarez ilk maçında altyapıdan çıkmış bir isim olarak 282 numara ile çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın