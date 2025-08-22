onedio
Yorumcu Ahmet Çakar, BTV Youtube Kanalından Kovuldu: “Hakkımı Helal Etmiyorum!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 14:07 Son Güncelleme: 22.08.2025 - 14:09

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, BTV isimli YouTube kanalından kanal sahibinin isteği üzerine çıkarıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Çakar “Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum'' dedi.

Sivri dili ve çok konuşulan açıklamalarıyla tanınan yorumcu Ahmet Çakar’ın BTV Youtube kanalındaki işine son verildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ahmet Çakar, ''Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum'' dedi.

Ahmet Çakar’ın paylaşımı:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
