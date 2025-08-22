Yorumcu Ahmet Çakar, BTV Youtube Kanalından Kovuldu: “Hakkımı Helal Etmiyorum!”
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, BTV isimli YouTube kanalından kanal sahibinin isteği üzerine çıkarıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Çakar “Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum'' dedi.
Sivri dili ve çok konuşulan açıklamalarıyla tanınan yorumcu Ahmet Çakar’ın BTV Youtube kanalındaki işine son verildi.
Ahmet Çakar’ın paylaşımı:
