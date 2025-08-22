onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kıraathanede Yoga Yapan İçerik Üreticisinin Videosu Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Kıraathanede Yoga Yapan İçerik Üreticisinin Videosu Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 13:49

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada videolar paylaşan bir yayıncı yoga yapmak için çok farklı bir yer seçti. Yoga için bir mahalle kahvesi seçen kişi, masada oyun oynayanların önünde yoga yaparak video çekti. Kıraathanede çekilen yoga videosuna sosyal medyada onlarca yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte kıraathanede yapılan yoganın videosu:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

oyun oynayan adamlar oralı bile olmuyor bide tüm erkekleri sapık ilan edip linçlersiniz