Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Depremi: Menajerinden Galatasaray İçin Sert Açıklama
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM, Yılmaz için transferde bulunmuş ancak kabul edilmemişti. Bu kararın ardından ise Yılmaz’ın tepki gösterip idmana çıkmadığı iddia edilmişti. Sezona gollerle başarılı bir şekilde başlayan Barış Alper Yılmaz’ın temsilcisi Tuncay Maldan bir açıklama yaptı. Maldan, Galatasaray’ın söz verdiğini hatırlatarak “Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız” dedi.
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın transferi kördüğüme döndü. Yılmaz’ın menajerinden olay açıklama geldi.
"Tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır. "
