Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Depremi: Menajerinden Galatasaray İçin Sert Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
22.08.2025 - 16:19

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM, Yılmaz için transferde bulunmuş ancak kabul edilmemişti. Bu kararın ardından ise Yılmaz’ın tepki gösterip idmana çıkmadığı iddia edilmişti. Sezona gollerle başarılı bir şekilde başlayan Barış Alper Yılmaz’ın temsilcisi Tuncay Maldan bir açıklama yaptı. Maldan, Galatasaray’ın söz verdiğini hatırlatarak “Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız” dedi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın transferi kördüğüme döndü. Yılmaz’ın menajerinden olay açıklama geldi.

Barış Alper Yılmaz’ın temsilcisi ve menajeri Tuncay Maldan, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Barış Alper Yılmaz’a yapılan teklifleri hatırlatan Maldan, Galatasaray yönetiminin 'Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin' sözlerine vurgu yaptı.

"Tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır. "

Maldan'ın açıklaması şöyle:

'Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur. 

Barış'a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır. 

'YÖNETİM SÖZ VERMİŞTİR'

Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için 'Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin' şeklinde söz vermiştir.

'FARKLI BİR TAVIRLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış'ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır. Galatasaray'a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dahil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı. 

Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

