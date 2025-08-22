Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Depremi: Menajerinden Galatasaray İçin Sert Açıklama

Maldan'ın açıklaması şöyle:

'Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.

Barış'a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.

'YÖNETİM SÖZ VERMİŞTİR'

Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için 'Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin' şeklinde söz vermiştir.