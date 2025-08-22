Galatasaray'dan Ayrılacağı Konuşulan Lemina, İddialara Son Noktayı Koydu
Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, son günlerde basında yer alan takımdan ayrılabileceğine dair iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Sarı-kırmızılı futbolcunun açıklaması, transfer döneminde geleceğiyle ilgili ortaya atılan spekülasyonlara net bir cevap olarak Galatasaraylıları rahatlattı.
Galatasaray'da ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Lemina...
Mario Lemina, Instagram'dan "Sadece Gala" paylaşımı yaptı.
