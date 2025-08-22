onedio
Galatasaray'dan Ayrılacağı Konuşulan Lemina, İddialara Son Noktayı Koydu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.08.2025 - 18:41

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, son günlerde basında yer alan takımdan ayrılabileceğine dair iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Sarı-kırmızılı futbolcunun açıklaması, transfer döneminde geleceğiyle ilgili ortaya atılan spekülasyonlara net bir cevap olarak Galatasaraylıları rahatlattı.

Galatasaray'da ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Lemina...

Barış Alper Yılmaz kriziyle uğraşan Galatasaray'da bir ayrılık iddiası da Mario Lemina ile ilgili geldi. Transfer sezonu kapanmadan sarı kırmızılılara veda edeceği iddialarına oyuncudan sert yanıt geldi.

Mario Lemina, Instagram'dan "Sadece Gala" paylaşımı yaptı.

Mario Lemina, Instagram'da story olarak yaptığı paylaşımda ayrılık iddialarıan sert bir yanıt verdi. Lemina, 'Konuşmayı bırakın. Ben sadece Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Geleceğime tamamen Galatasaray'la bağlıyım. Konu kapandı.' dedi.

