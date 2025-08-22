Galatasaray'dan Ayrılacağı Konuşulan Lemina, İddialara Son Noktayı Koydu

Mario Lemina, Instagram'da story olarak yaptığı paylaşımda ayrılık iddialarıan sert bir yanıt verdi. Lemina, 'Konuşmayı bırakın. Ben sadece Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Geleceğime tamamen Galatasaray'la bağlıyım. Konu kapandı.' dedi.