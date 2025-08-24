onedio
Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile İlgili "Kızgın" Yorumlarıyla Dalga Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.08.2025 - 17:29

Benfica'da ayrılacağı konuşulan hatta Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Kerem için yeni gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basınında yeni sözleşme iddiaları yer alırken, Türkiye cephesinde de olası bir ayrılık konuşulmaya devam ediyor. 

Sosyal medyada ve Portekiz'de Kerem'in kızgın olduğuna dair yapılan yorumlara Benfica'dan gece yarısı dalga geçen bir yanıt geldi.

Benfica'dan iddialara yanıt gecikmedi.

Benfica'dan iddialara yanıt gecikmedi.

Kerem Aktürkoğlu’nun transfer süreci son günlerde oldukça hareketli geçti. Bir dönem Fenerbahçe’nin ciddi şekilde istediği ve imza aşamasına kadar geldiği konuşulan milli futbolcu için anlaşma sağlanamayınca transfer gerçekleşmedi. Bu süreçte adı Benfica ile de anılan Kerem’in, Portekiz ekibiyle yeni sözleşme imzalayabileceği iddiaları gündeme geldi.

Kerem’in transfer söylentileri sonrası kızgın ya da sinirli olduğu söylenirken dün de Tondela maçına sonradan girmesi haberleştirildi. Yıldız oyuncunun bu duruma sinirlendiği için maç içinde de kızgın ifadelerde bulunduğu iddia edilmişti. 

Benfica ise 'Aktürkoğlu çok kızgın' yazdığı bir video paylaştı. Videoda Kerem'in güldüğü görülüyor.

