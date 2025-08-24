Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile İlgili "Kızgın" Yorumlarıyla Dalga Geçti

Benfica'da ayrılacağı konuşulan hatta Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Kerem için yeni gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basınında yeni sözleşme iddiaları yer alırken, Türkiye cephesinde de olası bir ayrılık konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medyada ve Portekiz'de Kerem'in kızgın olduğuna dair yapılan yorumlara Benfica'dan gece yarısı dalga geçen bir yanıt geldi.