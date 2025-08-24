onedio
Kayserispor-Galatasaray Maçı Öncesi Galatasaray Taraftarına ve Takım Oteline Saldırı Girişimi

Kayserispor-Galatasaray Maçı Öncesi Galatasaray Taraftarına ve Takım Oteline Saldırı Girişimi

24.08.2025 - 19:13

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’ın konakladığı otele gece saatlerinde bir grup Kayserispor taraftarı taş ve havai fişeklerle saldırdı. Yaşanan olay kısa süreli panik yaratırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle grup dağıtıldı. Bu gelişme, maç öncesi atmosferi daha da gerdi.

Kayserispor-Galatasaray maçı öncesi bir grup Galatasaray otobüsünü taşıyan konvoya ve daha sonra otel binasına taş ve havai fişeklerle saldırdı.

Kayserispor-Galatasaray maçı öncesi bir grup Galatasaray otobüsünü taşıyan konvoya ve daha sonra otel binasına taş ve havai fişeklerle saldırdı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray, Kadir Has Stadyumu’nda karşılaşacak. Ancak kritik maç öncesinde tansiyon yükseldi. Ekol Sports Muhabiri Erdem Açıkgöz’ün aktardığına göre, Galatasaray kafilesinin kaldığı otelin önünde gerginlik çıktı. Bir grup Kayserispor taraftarı, Galatasaray otobüsünü taşıyan konvoya ve daha sonra otel binasına taş ve havai fişeklerle saldırdı. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, maç öncesi atmosferin iyice gerildiği kaydedildi.

Şehirdeki kargaşa kameralara da yansıdı.

