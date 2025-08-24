Kayserispor-Galatasaray Maçı Öncesi Galatasaray Taraftarına ve Takım Oteline Saldırı Girişimi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray, Kadir Has Stadyumu’nda karşılaşacak. Ancak kritik maç öncesinde tansiyon yükseldi. Ekol Sports Muhabiri Erdem Açıkgöz’ün aktardığına göre, Galatasaray kafilesinin kaldığı otelin önünde gerginlik çıktı. Bir grup Kayserispor taraftarı, Galatasaray otobüsünü taşıyan konvoya ve daha sonra otel binasına taş ve havai fişeklerle saldırdı. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, maç öncesi atmosferin iyice gerildiği kaydedildi.