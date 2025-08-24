Kayserispor-Galatasaray Maçı Öncesi Galatasaray Taraftarına ve Takım Oteline Saldırı Girişimi
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’ın konakladığı otele gece saatlerinde bir grup Kayserispor taraftarı taş ve havai fişeklerle saldırdı. Yaşanan olay kısa süreli panik yaratırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle grup dağıtıldı. Bu gelişme, maç öncesi atmosferi daha da gerdi.
Kayserispor-Galatasaray maçı öncesi bir grup Galatasaray otobüsünü taşıyan konvoya ve daha sonra otel binasına taş ve havai fişeklerle saldırdı.
Şehirdeki kargaşa kameralara da yansıdı.
