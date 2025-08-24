Galatasaray’da Barış Alper Krizi: Menajeri Tuncay Maldan, Barış Alper’in Neden İdmanlara Çıkmadığını Açıkladı

Barış Alper için ayrıca Maldan, “Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Barış'ın şartlarının düzeltilmesiyle ilgili talep geldi. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra düzeltmeler oldu. Barış'ın maaşı bugün itibariyle 2 milyon euro. NEOM son teklife çıkamadı daha. Onlar aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelebilecek rekor teklif gelecektir diye düşünüyorum. Şu anda Barış'ın alacağı ücretle ilgili konuşulan çoğu şey yalan. Antrenmana çıkmamasıyla ilgili, Barış'ı tanıyanlar öyle bir karakteri olmadığını bilir. Burada antrenmana çıkmama sebebi transfer süreciyle ilgili diyorlar ama bu 1 aylık bir süreç. Morali bozuk. Hocasıyla görüşerek antrenmana çıkmak istemedi. Okan Hoca'dan izin istedi. Bu sürecin uzaması ve netleşmemesi Barış'ı mental olarak düşürdü. Her iki tarafında mutlu olacağı bir şey olsun. Tek isteğim bu. Kadro dışı diye bir şey yok.” dedi.