Galatasaray’da Barış Alper Krizi: Menajeri Tuncay Maldan, Barış Alper’in Neden İdmanlara Çıkmadığını Açıkladı
Galatasaray’ın üst üste yaşadığı son 3 şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biri olan Barış Alper Yılmaz yeni sezona da çok iyi başlamıştı. Hırsı ve mücadelesi ile taraftarların en sevdiği isimlerden biri olan Barış Alper Yılmaz’ın, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM’a transfer olmak istediği ve bu yüzden idmanlara katılmadığı iddia ediliyordu.
Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan Beyaz Futbol’a telefonla bağlanarak Barış Alper krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“Bize Barış Alper için kolaylık sağlayacaklarını söylediler”
“NEOM kulübü ile yaşananlar yeni değil, 1 aylık süreç”
Barış Alper Yılmaz neden antrenmanlara katılmadı?
