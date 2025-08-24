onedio
Galatasaray’da Barış Alper Krizi: Menajeri Tuncay Maldan, Barış Alper’in Neden İdmanlara Çıkmadığını Açıkladı

İsmail Kahraman
24.08.2025 - 09:29

Galatasaray’ın üst üste yaşadığı son 3 şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biri olan Barış Alper Yılmaz yeni sezona da çok iyi başlamıştı. Hırsı ve mücadelesi ile taraftarların en sevdiği isimlerden biri olan Barış Alper Yılmaz’ın, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM’a transfer olmak istediği ve bu yüzden idmanlara katılmadığı iddia ediliyordu.

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan Beyaz Futbol’a telefonla bağlanarak Barış Alper krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bize Barış Alper için kolaylık sağlayacaklarını söylediler”

Avrupa Şampiyonası sonrasında Barış Alper Yılmaz için kulübe farklı tekliflerin geldiğini söyleyen Maldan, “Sezon başında kulübe teklifler geldi. Barış Galatasaray'da devam etmek istedi. Devre arası teklifler yine geldi. 'Sezonu şampiyon olarak tamamlamamız gerekiyor, takımı yalnız bırakmak olmaz. Şampiyonluk dönemecinde ayrılık olmaz.' dedi. Yönetim de aynı şeyleri düşünüyordu. Devre arasında yönetimle görüştüğümüzde şampiyon olduktan sonra 'Barış'a kolaylık sağlayacağız, Barış'ın da aklına yatan teklif olursa kolaylık sağlayacağız.' dediler. Sezon sonunda yönetimle yaptığım görüşmede 'Barış için de mantıklı bir teklif gelirse' değerlendirebiliriz' dedim.” ifadelerini kullandı.

“NEOM kulübü ile yaşananlar yeni değil, 1 aylık süreç”

Maldan sözlerini şöyle sürdürdü, “NEOM yönetiminden bana ilgi kağıdı geldiği söylendi. Galatasaray Kulübü'nde duydum ve bu süreç başladı. İlk ilgi olduğunu yönetimden duydum ve süreç başladı. Bu 1 aylık süreç. O arada Barış çok da iyi 2 maç oynadı. Görüşmelerimiz ondan sonra devam etti. Çıkan rakamların hiçbiri doğru değil. İki kulüp anlaşmadan oyuncunun şartları ve menajerlik anlaşmalarının yapılma şansı var mı? Sadece kulüplerin arasında görüşmeler oldu. Biz sadece Erden Timur döneminde sözleşme uzattık. Sonrasında sözleşme uzatma olmadı.”

Barış Alper Yılmaz neden antrenmanlara katılmadı?

Barış Alper için ayrıca Maldan, “Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Barış'ın şartlarının düzeltilmesiyle ilgili talep geldi. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra düzeltmeler oldu. Barış'ın maaşı bugün itibariyle 2 milyon euro. NEOM son teklife çıkamadı daha. Onlar aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelebilecek rekor teklif gelecektir diye düşünüyorum. Şu anda Barış'ın alacağı ücretle ilgili konuşulan çoğu şey yalan. Antrenmana çıkmamasıyla ilgili, Barış'ı tanıyanlar öyle bir karakteri olmadığını bilir. Burada antrenmana çıkmama sebebi transfer süreciyle ilgili diyorlar ama bu 1 aylık bir süreç. Morali bozuk. Hocasıyla görüşerek antrenmana çıkmak istemedi. Okan Hoca'dan izin istedi. Bu sürecin uzaması ve netleşmemesi Barış'ı mental olarak düşürdü. Her iki tarafında mutlu olacağı bir şey olsun. Tek isteğim bu. Kadro dışı diye bir şey yok.” dedi.

