Romanya Milli Takımı Bir Gecede Nasıl Tamamen Sarışın Oldu?
Romanya futbolunun altın neslinden bahsedeceksek şüphesiz bu 90'lara denk gelir. 1990, 1994 ve 1998 yıllarında üç kez üst üste Dünya Kupası'na katılan Romanya, dünya futbolunda da büyük sempati kazanmıştı.
Fransa 98'de karşımıza sarı saçlarında çıktıklarında ise rakiplerinden en azından imajlarıyla ayrılıyorlardı. 98 yazının ve o saçların hikayesini bir kez daha hatırlayalım.
Mihnea Lazar'ın Vice'te yayınlanan yazısından yola çıkarak o günlere dönelim.
"Hagi, Hagi, Hagi..." Ercan Taner'in seslendirmesiyle okuyun ve anlatılacaklardan sonra milli takımın liderinin etkisini bir kez daha görün.
Üst turu garantilediler ama grubun üçüncü maçından önce "hayati" bir karar aldılar.
Takım ruhunu pekiştirmek isterken Tanrı'yı mı kızdırdılar?
Adrian Ilie, gizli yürütülen operasyon sonunda otel çalışanlarının bile kendilerini tanıyamadığını söylüyor.
Televizyon spikerlerinin kabusu olan 11 sarı kafa...
Romanya bir daha o günlere dönemedi, bir Hagi de bulamadı.
