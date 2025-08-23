Romanya Milli Takımı Bir Gecede Nasıl Tamamen Sarışın Oldu?

O dönem Romanya için kaptan Gheorghe Hagi’nin önderliğinde geçti. Hem Barcelona hem de Real Madrid forması giymiş tarihteki yalnızca 15 futbolcudan biri olan Hagi, dünyanın en heyecan verici ofansif orta sahalarından biriydi. Biz de onu Galatasaray'da izleyebildik ve bir takımı etrafına nasıl kenetlediğini görebildik.

Her ne kadar Zidane, Baggio ya da Ronaldo (Fenomen) gibi daha ünlü çağdaşlarıyla aynı seviyede görülmese de, ülkesinde bir efsaneydi. Öngörülemez oyunu, hem kendisini hem de milli takımı izlemeyi büyük bir keyfe dönüştürüyordu. Ona “Karpatların Maradona’sı” diyenler bile oldu. Vice haber sitesi bu konuya dair şöyle bir benzetme yapıyor:

'Doğru meyhanede doğru kişiye denk gelirseniz, size Hagi’nin Arjantinli efsaneden bile daha iyi olduğunu söyleyecektir.'