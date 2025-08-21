Samsunspor'un Tarihine Acı Bir Şekilde Geçen Kara Gün: 20 Ocak 1989
Samsunspor yeniden Süper Lig sahnesine döndü ve türlü imkansızlıklara rağmen Avrupa'ya kadar taşıdı armasını. Ancak bu kulübün geçmişindeki acı halen Samsunsporluları derinden etkiliyor. İzleri süren kara gün Samsunspor'un hep hafızasında, güzel günlerin umudu ise hep önlerinde geçmişe verdikleri sözler için Atatürklü armaya sahip çıkıyorlar.
Samsunspor için 1988-89 sezonu saha içinde oldukça kötü gidiyordu. Umutlar ikinci yarıya kalmıştı...
Hatalı sollama yapan bir şoför Türk futbolunun kara gününün habercisi oluyordu.
Futbolcunun yarasını futbolcu sarıyor... Çarşambaspor kafilesi kaza yapan Samsunspor kafilesinin büyük bölümünü kurtarıyor.
Hayatını kaybeden isimler halen hafızalardaki yerini koruyor...
Akıllardaki o soru... O kaza yaşanmasaydı Samsunspor daha erken bugünlere gelebilir miydi? Ya da Süper Lig'in gediklisi olabilir miydi?
