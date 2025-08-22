onedio
Adı Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile Anılan NEOM SC Var Olmayan Bir Şehrin Takımı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.08.2025 - 22:16

Futbol gündemimizi bir süredir NEOM SC ile ilgili haberler kaplıyor. Barış Alper Yılmaz konusundaki ısrarları ile birlikte her gün adını onlarca defa duyduğumuz Suudi kulübünün çok da ilginç bir hikayesi var. 

İkinci ligden en üst lige çıkan NEOM SC'nin olmayan bir şehrin adını alması ve bu şehrin projesi hayli dikkat çekiyor.

Barış Alper Yılmaz'a talip olduktan sonra her gün NEOM SC ismini duymaya başladık.

Suudi Arabistan 2.Ligi'nde şampiyon olarak Pro League bileti alan NEOM SC, Lacazette transferi ve teknik direktör Galtier hamlesiyle ligde dikkat çekiyor. Transfer piyasasında Barış Alper Yılmaz ismiyle daha çok görmeye başladığımız NEOM SC, NEOM şehrinin takımı ama bir sorun var; NEOM diye bir şehir henüz yok!

NEOM, Suudilerin çılgın projesi olarak ön plana çıkıyor.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2017 yılında Kızıldeniz kıyısında yeni bir şehir projesi olan Neom’u duyurdu ve projenin temelleri atıldı.

Neom’un merkezinde, 170 kilometre uzunluğunda ve düz bir hat üzerinde planlanan “The Line” yer alıyor. Bu şehirde yapay zekâ, tüm yaşamı takip ederek dokuz milyon kişinin ihtiyaçlarını önceden belirleyip karşılamayı hedefliyor.

Şehir, Suudi Arabistan’ın 2034 Dünya Kupası ev sahipliği başvurusunda da kritik bir rol üstlendi; adaylık dosyasına göre bir stadyum Neom’da inşa edilecek.

Bu stadyuma layık bir futbol takımı oluşturma fikriyle Neom SC kuruldu. Bunun temelinde ise 1965 yılında kurulan ve Türkçede “Şahinler” anlamına gelen Al-Suqoor Kulübü kullanıldı.

Şehir daha kurulmadan insan hakları konusunda kabarık bir sicile sahip olmaya başladı.

Neom projesi, insan hakları ihlalleri nedeniyle yoğun tartışma konusu. İnşaatta çalışan 60 bin işçinin çoğu yabancı ve hak örgütleri, çalışma koşulları, sözleşmeler ve güvenlik konularında endişeli. Bazı köylü ve kabilelerin zorla tahliye edildiği, evlerini terk etmeyenlerin vurulmasının emredildiği yönünde haberler var. Hükümet, 6 binden fazla kişinin evlerini boşalttığını söylese de İngiltere merkezli ALQST kuruluşu bu sayının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Tartışmalara rağmen plan, 2030’larda 300 bin, uzun vadede dokuz milyon kişinin Neom’da yaşamasını öngörüyor. Bin Selman, bölgeyi mükemmel bir “boş tuval” olarak nitelendirmişti. 500 milyar dolarlık Neom projesi, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’nun bir parçası ve ekonomiyi petrolden bağımsızlaştırmayı hedefliyor.

Olmayan sanal şehrin takımı NEOM SC nasıl ortaya çıktı peki?

Al-Suqoor, kurulduğu günden bu yana çoğunlukla Suudi ikinci ve üçüncü liglerinde mücadele etti. Az sayıda taraftara sahip mütevazı kulüp, 2011’de ilk kez Suudi 1. Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. Ancak sonrasında üst üste küme düşüşleri yaşadı.

Haziran 2023’te Suudi Spor Bakanlığı, Al-Suqoor’un bir şirkete dönüştürüleceğini ve sahibinin Neom olacağını açıkladı. Aralık 2023’te dönüşüm tamamlandı; kulübün adı, renkleri ve logosu resmen değişti.

2021-22 sezonunda 3. Lig’de mücadele eden kulüp, üst üste şampiyonluklar yaşayarak bu sezon Suudi Pro Ligi’ne yükseldi.

Hedefleri büyük, devlet desteğini almış dev bir proje: NEOM SC

Bu sıradışı kulübün arkasında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) yer alıyor. Aynı fon, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın da sahibi ve Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli gibi dev kulüplere destek veriyor.

Neom SC, hedeflerini oldukça iddialı koymuş durumda. Önümüzdeki sezon ligde ilk üçe girmeyi, ardından Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanıp FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda boy göstermeyi planlıyor. Bu iddianın en güçlü göstergelerinden biri, Lyon’dan Fransız hücum oyuncusu Alexandre Lacazette’nin kadroya katılması.

Takım ayrıca Fransa Ligue 1’den Nantes’lı Nathan Zézé’ye 20 milyon euro, Nice’ten Marcin Bulka’ya 15 milyon euro ve Lyon’dan Saïd Benrahma’ya 12 milyon euro harcadı. Kaptanlık görevini Suudi milli takımının kaptanı Salman Al-Faraj üstlenirken, Avrupa futbolunda tanınan Mısırlı Ahmed Hegazy de kadroda yer alıyor.

Neom’un hükümet ilişkilerinden sorumlu icra direktörü ve kulüp başkanı Meshari Al-Motairi, James Montague’un “Engulfed: How Saudi Arabia Bought Sport, and the World” kitabına verdiği röportajda kulübü, “Bu, Veliaht Prens’in devrim vizyonunun bir parçası. Kulübe yeni bir DNA katmaya çalışıyoruz, böylece krallığın büyük kulüpleriyle rekabet edebiliriz” sözleriyle tanımlıyor.

