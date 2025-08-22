Adı Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile Anılan NEOM SC Var Olmayan Bir Şehrin Takımı
Futbol gündemimizi bir süredir NEOM SC ile ilgili haberler kaplıyor. Barış Alper Yılmaz konusundaki ısrarları ile birlikte her gün adını onlarca defa duyduğumuz Suudi kulübünün çok da ilginç bir hikayesi var.
İkinci ligden en üst lige çıkan NEOM SC'nin olmayan bir şehrin adını alması ve bu şehrin projesi hayli dikkat çekiyor.
Barış Alper Yılmaz'a talip olduktan sonra her gün NEOM SC ismini duymaya başladık.
NEOM, Suudilerin çılgın projesi olarak ön plana çıkıyor.
Şehir daha kurulmadan insan hakları konusunda kabarık bir sicile sahip olmaya başladı.
Olmayan sanal şehrin takımı NEOM SC nasıl ortaya çıktı peki?
Hedefleri büyük, devlet desteğini almış dev bir proje: NEOM SC
