Adı Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile Anılan NEOM SC Var Olmayan Bir Şehrin Takımı

Futbol gündemimizi bir süredir NEOM SC ile ilgili haberler kaplıyor. Barış Alper Yılmaz konusundaki ısrarları ile birlikte her gün adını onlarca defa duyduğumuz Suudi kulübünün çok da ilginç bir hikayesi var.

İkinci ligden en üst lige çıkan NEOM SC'nin olmayan bir şehrin adını alması ve bu şehrin projesi hayli dikkat çekiyor.

