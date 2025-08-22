Ali Naci Küçük, Antrenmana Çıkmayan Barış Alper'in Antrenman Saatinde Ne Yaptığını Anlattı

Galatasaray’da forma giyen Barış Alper Yılmaz, NEOM ile adı anılan transfer süreci nedeniyle son günlerde antrenmanlara katılmadı. Genç futbolcunun bu tutumu taraftarlar arasında tepki çekti. Kulüp yetkilileri, Barış Alper Yılmaz’ı satmak istemediklerini söyleseler de Barış Alper'le ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son iddia ise Ali Naci Küçük'ten geldi.

Kaynak