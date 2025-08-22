onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Ali Naci Küçük, Antrenmana Çıkmayan Barış Alper'in Antrenman Saatinde Ne Yaptığını Anlattı

Ali Naci Küçük, Antrenmana Çıkmayan Barış Alper'in Antrenman Saatinde Ne Yaptığını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.08.2025 - 21:46

Galatasaray’da forma giyen Barış Alper Yılmaz, NEOM ile adı anılan transfer süreci nedeniyle son günlerde antrenmanlara katılmadı. Genç futbolcunun bu tutumu taraftarlar arasında tepki çekti. Kulüp yetkilileri, Barış Alper Yılmaz’ı satmak istemediklerini söyleseler de Barış Alper'le ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son iddia ise Ali Naci Küçük'ten geldi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'da gündem Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığı ve kulüple yaşadığı problemler...

Galatasaray'da gündem Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığı ve kulüple yaşadığı problemler...

Galatasaray transferde kadrosuna son eklemeleri yapmaya çalıştığı günlerde Barış Alper Yılmaz gündemiyle sarsıldı. 

Barış Alper Yılmaz, NEOM'dan gelen teklife sıcak bakarken Galatasaray göndermek istemiyor. Barış Alper Yılmaz'ın üç gündür antrenmanlara katılmadığı iddia edilirken, Ali Naci Küçük'ten yeni bir iddia gündeme geldi.

Ali Naci Küçük, Barış Alper'in ayaklarını uzatarak antrenmanları izlediğini söyledi.

Ali Naci Küçük, Barış Alper'in ayaklarını uzatarak antrenmanları izlediğini söyledi.

Ali Naci Küçük, Tivibu Spor ekranlarında katıldığı programda Barış Alper Yılmaz'la ilgili önemli iddialarda bulundu. Ali Naci Küçük, 'Barış Alper Yılmaz dün tesislere gidip, ayaklarını uzatıp antrenmanı seyretmiş. Bu saygısızlık. Teklifler aklını karıştırmış olabilir ama yaptıkları kabul edilemez. Burası Galatasaray kulübü.' ifadelerini kullandı.

Ali Naci Küçük'ün iddialarını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın