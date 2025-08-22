onedio
Ebrar Karakurt Saçlarını Neden Sarıya Boyattığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.08.2025 - 20:43

Voleybolun en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Ebrar Karakurt. Sahadaki performansı kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem olan Ebrar, son dönemde imajıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını tamamen kazıtarak farklı bir görünümle ortaya çıkan milli voleybolcu, şimdi ise yeniden imaj değişikliğine gitti ve saçlarını sarıya boyadı. Milli voleybolcu saçlarını neden sarıya boyattığını açıkladı.

Ebrar Karakurt yeni imajıyla hepimizi bir kez daha şaşırttı.

Ebrar Karakurt, saçlarını kestirdiği paylaşımla karşımıza çıkarak hepimizi şaşırtmıştı. Şoku yeni atlatmıştık ki Ebrar bir kez daha imaj değiştirerek karşımıza çıktı.

X'ten paylaşım yapan Ebrar, 'Sarışın olundu.. 😈😈😈' paylaşımıyla bir kez daha hepimizi şaşırtmayı başardı. 

Ebrar, TRT Spor Yıldız ekranlarına saçlarını neden sarıya boyattığını açıkladı. Ebrar, 'Saçlarımı boyatmak istiyordum; pembe mi sarı mı karar verememiştik. Tüm malzemeleri alarak geldim. İki gün böyle kullanırım diyordum, kızlar bir böyle kalsın dedi. Şöyle bir totem yaptık, yarı finale kalırsak pembe yaparız dedik. Aslı yaptı, baya da iyi yaptı. İnşallah uğur getirir' dedi.

Ebrar'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

