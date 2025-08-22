Ebrar Karakurt Saçlarını Neden Sarıya Boyattığını Açıkladı
Voleybolun en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Ebrar Karakurt. Sahadaki performansı kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündem olan Ebrar, son dönemde imajıyla da dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde saçlarını tamamen kazıtarak farklı bir görünümle ortaya çıkan milli voleybolcu, şimdi ise yeniden imaj değişikliğine gitti ve saçlarını sarıya boyadı. Milli voleybolcu saçlarını neden sarıya boyattığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebrar Karakurt yeni imajıyla hepimizi bir kez daha şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebrar'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın