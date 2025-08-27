Şampiyonlar Ligi'nin Yeni Takımı PAFOS'un Armasındaki EOKA Militanı Türk Katili mi?

EOKA ilk kuruluş aşamasında Yunanistan ve Kıbrıs'taki komünistler ile İngiliz emperyalizmine karşı mücadele ediyordu. Geçmişlerde bir sürü faili meçhul komünist cinayeti olmasının yanı sıra İngilizlere olan cepheleri onlara meşruiyet kazanıyordu.

Pallikarides de bu duygularla 17 yaşında EOKA'ya katıldı.

Daha önce iki kez gözaltına alındı. Son olarak 18 Aralık’ta Evagoras ve iki EOKA üyesi silah (bir Bren makineli tüfek ve iki mühimmat sandığı) taşırken İngiliz devriyesine yakalandı. İki kişi kaçtı, Evagoras yakalandı. Daha önceki faaliyetleri de tespit edilince, EOKA üyesi olmak ve yasa dışı silah taşımakla suçlandı. 25 Şubat’taki duruşmada suçunu kabul ederek şunu söyledi:

“Beni idama mahkûm edeceğinizi biliyorum ama yaptıklarımı özgürlük isteyen bir Kıbrıslı Rum olarak yaptım.”