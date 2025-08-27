Şampiyonlar Ligi'nin Yeni Takımı PAFOS'un Armasındaki EOKA Militanı Türk Katili mi?
Güney Kıbrıs futbolu için tarihi bir adım daha atıldı. PAFOS, 11 yıl önce kurulan bir kulüp olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.
Avrupa bu başarıyı konuşurken, konuşulan konulardan biri de ilginç armaları oldu. PAFOS'un ilginç armasının hikayesi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.
Sosyal medyada armadaki ismin Türk katili olduğu iddiaları ortaya atılırken tarihsel gerçekliği araştırdık.
PAFOS, 2. Ön Eleme Turu'ndan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.
Armadaki EOKA detayı Türkiye'deki ve Kuzey Kıbrıs'taki sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Genç Pallikarides kısa süre sonra EOKA'ya katıldı.
Pallikarides, Kraliçe tarafından affedilmedi ve idama mahkum edildi.
Evagoras Pallikarides'in ismi birçok alanda olduğu gibi futbolda da ilham oldu.
Peki EOKA militanı Evagoras Pallikarides bir Türk katili mi?
