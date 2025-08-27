onedio
Şampiyonlar Ligi'nin Yeni Takımı PAFOS'un Armasındaki EOKA Militanı Türk Katili mi?

Hakan Karakoca
27.08.2025 - 18:30

Güney Kıbrıs futbolu için tarihi bir adım daha atıldı. PAFOS, 11 yıl önce kurulan bir kulüp olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

Avrupa bu başarıyı konuşurken, konuşulan konulardan biri de ilginç armaları oldu. PAFOS'un ilginç armasının hikayesi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

Sosyal medyada armadaki ismin Türk katili olduğu iddiaları ortaya atılırken tarihsel gerçekliği araştırdık.

PAFOS, 2. Ön Eleme Turu'ndan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

PAFOS, sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev ve Kızılyıldız'ı eleyerek gruplara kalmaya başardı. Bu sansasyonel başarı Avrupa'da ses getirirken gecenin en çok konuşulan konularından biri de PAFOS'un ilginç logosuydu. Logodaki detayda tarihi bir gönderme yer alırken, hikayesi de hayli ilginçti.

Armadaki EOKA detayı Türkiye'deki ve Kuzey Kıbrıs'taki sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Armadaki isim Evagoras Pallikarides... 

Evagoras Pallikarides, 1938 yılında Kıbrıs'ta Pafos’un Tsada köyünde çiftçi bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. 

Onu tarih sahnesine çıkaran olay ise anti emperyalist ruhu oldu. 

1953 Mart ve Nisan aylarında, II. Elizabeth’in Haziran’daki taç giyme hazırlıkları sırasında Pafos’ta İngiliz bayrakları asıldı. Halk öfkelendi ve birçok protesto düzenlendi. Çoğu barışçıl geçen eylemlerden birinde, 1 Nisan’da 15 yaşındaki Evagoras okulda göndere tırmanarak bayrağı indirip yırttı. Bu olay, tüm Pafos’ta özgürlük yanlısı ayaklanmaları tetikledi. Vali, kraliçenin taç giyme töreni öncesinde kan dökülmesini istemediği için polis müdahale etmedi. Evagoras gözaltına alınıp bırakıldı. Haziran’daki kutlamalar sırasında Pafos’ta hiçbir tören yapılmadı.

Genç Pallikarides kısa süre sonra EOKA'ya katıldı.

EOKA ilk kuruluş aşamasında Yunanistan ve Kıbrıs'taki komünistler ile İngiliz emperyalizmine karşı mücadele ediyordu. Geçmişlerde bir sürü faili meçhul komünist cinayeti olmasının yanı sıra İngilizlere olan cepheleri onlara meşruiyet kazanıyordu. 

Pallikarides de bu duygularla 17 yaşında EOKA'ya katıldı. 

Daha önce iki kez gözaltına alındı. Son olarak 18 Aralık’ta Evagoras ve iki EOKA üyesi silah (bir Bren makineli tüfek ve iki mühimmat sandığı) taşırken İngiliz devriyesine yakalandı. İki kişi kaçtı, Evagoras yakalandı. Daha önceki faaliyetleri de tespit edilince, EOKA üyesi olmak ve yasa dışı silah taşımakla suçlandı. 25 Şubat’taki duruşmada suçunu kabul ederek şunu söyledi:

“Beni idama mahkûm edeceğinizi biliyorum ama yaptıklarımı özgürlük isteyen bir Kıbrıslı Rum olarak yaptım.”

Pallikarides, Kraliçe tarafından affedilmedi ve idama mahkum edildi.

Davanın ertesi günü Pafos Lisesi öğrencileri derse girmedi ve Vali John Harding’den affedilmesini talep etti. Haber Atina’ya ulaştığında Yunan hükûmeti diplomatik girişimlerde bulundu. Yunan Parlamentosu temsilcileri Lordlar Kamarası ve Birleşmiş Milletler’e telgraf gönderdi; Yunan halkı ve Kıbrıs kiliseleri Kraliçe II. Elizabeth’in müdahalesini istedi. Amerikalı siyasetçi James G. Fulton da bu girişimlere katıldı. Ancak girişimler reddedildi.

Evagoras, 14 Mart 1957’de asılarak idam edildi. İngiliz yetkililer, cenazenin halk hareketine dönüşmesini engellemek için onu Lefkoşa’daki gizli hapishane mezarlığına (“Φυλακισμένα Μνήματα” – Fylakismena Mnimata, Hapsedilmiş Anıtlar) gömdü.

Evagoras Pallikarides'in ismi birçok alanda olduğu gibi futbolda da ilham oldu.

Bağımsızlık sonrası kurulan Evagoras Paphos futbol kulübü onun adını aldı. Daha sonra birleşerek AEP Paphos oldu. Günümüzde kulübün devamı niteliğindeki Pafos FC, logosunda Evagoras’ın yüzünü taşımaktadır.

Kulüp, 2014 yılında Baf'ın en büyük iki takımı olan AEP Paphos ve AEK Kouklia'nın birleşmesiyle kuruldu.

Peki EOKA militanı Evagoras Pallikarides bir Türk katili mi?

Bahsettiğimiz gibi EOKA'nun kuruluş amaçları komünizmle mücadele ve İngiliz emperyalizmine savaştı. Adada uzun yıllar bu amaçla mücadele ettiler. İngilizlerle mücadele sona erdikten sonra ise silahlarının hedefindeki grup Türkler oldu. Türklere karşı çok büyük kanlı eylemlerin sahibi olan örgüt, bugüne kadar uzanan acıların baş müsebbiplerinde biri konumunda. 

Ancak Pallikarides bu süreci idamı sebebiyle yaşamadı. 1958'den sonra Türklere yönelen EOKA hareketinin genç militanı 1957 yılında vefat etmişti. 

Türklere karşı hiçbir eylemi olmayan ve kayda geçmeyen Pallikarides genç bir militan olarak İngiliz emperyalizmi tarafından idam edilmişti.

