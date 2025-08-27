onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
12 Dev Adam EuroBasket 2025'e Ev Sahibi Letonya'yı 93-73 Yenerek Başladı

12 Dev Adam EuroBasket 2025'e Ev Sahibi Letonya'yı 93-73 Yenerek Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2025 - 19:42

EuroBasket 2025 bugün ilk maçlarla başladı. 12 Dev Adam da zorlu bir grupta ev sahibi Letonya ile perdeyi açtı. Zorlu geçmesi beklenen mücadelede 12 Dev Adam bir an bile maçtan kopmadan üstün bir oyunla ev sahibini yenmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te A Grubunda mücadele ediyor.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te A Grubunda mücadele ediyor.

Portekiz, Çekya, Estonya, Sırbistan ve ev sahibi Letonya ile aynı grupta yer alan milliler ilk maçını ev sahibine karşı oynadı. 12 Dev Adam maç boyu üstünlüğünü koruyarak galip gelmeyi bildi.

Dört periyotta da 12 Dev Adam'ın damgası vardı.

Dört periyotta da 12 Dev Adam'ın damgası vardı.

İlk periyotu 24-21, ikinci periyotu 23-18, üçüncü periyotu 25-16 kazanan milliler rakibine yaklaşma fırsatı vermedi. 

Dördüncü periyotta daha kafa kafaya bir oyun görüntüsü olsa da milliler maçı kazanmayı başardı. 

12 Dev Adam, Cuma günü 14.45'te Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
U Efekent

oh be gerçek milli takımlar çıktı meydana. 12 dev adam ve filenin sultanları. iktidar yalakası beceriksiz futbolcu tayfasından bıkmıştık.

Z. Kaan Budak

Hadi bakalım File'nin Sultanları gibi umarım başarılı olurlar bu kez Biz Basketbol ülkesiyiz deriz.

Hatice Yilmaz

çok iyi basladiklari