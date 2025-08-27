12 Dev Adam EuroBasket 2025'e Ev Sahibi Letonya'yı 93-73 Yenerek Başladı
EuroBasket 2025 bugün ilk maçlarla başladı. 12 Dev Adam da zorlu bir grupta ev sahibi Letonya ile perdeyi açtı. Zorlu geçmesi beklenen mücadelede 12 Dev Adam bir an bile maçtan kopmadan üstün bir oyunla ev sahibini yenmeyi başardı.
12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te A Grubunda mücadele ediyor.
Dört periyotta da 12 Dev Adam'ın damgası vardı.
oh be gerçek milli takımlar çıktı meydana. 12 dev adam ve filenin sultanları. iktidar yalakası beceriksiz futbolcu tayfasından bıkmıştık.
Hadi bakalım File'nin Sultanları gibi umarım başarılı olurlar bu kez Biz Basketbol ülkesiyiz deriz.
çok iyi basladiklari