Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve İsrail Neden UEFA Üyesi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2025 - 20:02

Kairat Almaty'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı tekrar Kazak ekiplerinin Avrupa'ya olan uzaklıklarını gündeme getirdi. İstanbul'la 3900 kilometre mesafesi, Madrid 6400, Londra 5600, Barcelona 5900 kilometre mesafesi olan Almaty şimdiden deplasmana gelecek takımların korkulu rüyası olmaya başladı. 

Peki Kazakistan, bu kadar uzak ve bir Orta Asya ülkesi olarak neden UEFA'da mücadele ediyor? Ya da kendisi gibi Avrupalı olmayan Azerbaycan, Ermenistan, İsrail ve Gürcistan?

UEFA, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği olarak Avrupali ülke ve kulüp takımlarını barındırıyor.

UEFA'da Avrupalı takımların yanı sıra birkaç istisna bulunuyor. İstisna diyebileceğimiz 5 ülkenin her biri özel bir durum sebebiyle Avrupalı rakiplerle karşı karşıya geliyor. 

İşte Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İsrail'in UEFA'ya üye olma nedenleri...

Kazakistan

Kazakistan bir Orta Asya ülkesi ancak topraklarının bir bölümü de Doğu Avrupa'ya uzanıyor. Sovyetler Birliği'nden ayrılmaları da onları Avrupa'daki futbol dünyasının içinde kalmalarına sebep oldu. 

Real Madrid, Kairat Almaty ile oynayacağı maç için 6400 kilometre gelecek ama yine aynı kıta futbolundan bir ülkeye yolculuk yapmış olacak. Madrid'in Washington ile mesafesi ise 6630 kilometre... 

Kazakistan bir dönem Asya takımlarıyla mücadele edeceği Asya federasyonunda da oynamıştı. Hatta 2002 Dünya Kupası Elemeleri'ne Asya'dan katıldılar.

Azerbaycan

Güney Kafkasya'da yer alan Azerbaycan, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktasında konumlanır. Ancak 1991'de SSCB dağıldığında, bağımsız olan ülkelere de UEFA hakkı tanındı. Azerbaycan da tercihini UEFA'dan yana kullandı.

Ermenistan

Sovyetler Birliği dağılmadan önce bazı Ermeni takımları UEFA'da SSCB'yi temsil edecek maçlara çıktı. UEFA'ya yabancı olmayan Ermenistan, bağımsız olduktan sonra da doğal bir üye gibi yollarına UEFA'da devam ettiler.

Gürcistan

Gürcistan da tıpkı Azerbaycan ve Ermenistan gibi SSCB'nin dağılışıyla bağımsız oldukları için UEFA'ya dahil edildiler.

İsrail

En farklı gerekçe ise İsrail'in ve tamamen politik. 

İsrail, coğrafi olarak Avrupa ile hiçbir bağı bulunmayan tek ülkedir ancak Avrupa turnuvalarında oynar. Batı ülkeleriyle daha yakın ilişkileri olsa da, esas sebep güvenlik. İsrail, Asya Futbol Konfederasyonu’nda yer alan 15’ten fazla ülke tarafından devlet olarak tanınmadığı gibi, birkaç ülkeyle de kötü ya da hiç ilişkisi olmadığı için AFC’de yer almayı tercih etmedi. 

Hatta katıldıkları bazı turnuvalar komşu ülkeleri tarafından protesto ve boykot edildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
