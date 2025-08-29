Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve İsrail Neden UEFA Üyesi?

Kazakistan bir Orta Asya ülkesi ancak topraklarının bir bölümü de Doğu Avrupa'ya uzanıyor. Sovyetler Birliği'nden ayrılmaları da onları Avrupa'daki futbol dünyasının içinde kalmalarına sebep oldu.

Real Madrid, Kairat Almaty ile oynayacağı maç için 6400 kilometre gelecek ama yine aynı kıta futbolundan bir ülkeye yolculuk yapmış olacak. Madrid'in Washington ile mesafesi ise 6630 kilometre...

Kazakistan bir dönem Asya takımlarıyla mücadele edeceği Asya federasyonunda da oynamıştı. Hatta 2002 Dünya Kupası Elemeleri'ne Asya'dan katıldılar.