Sadettin Saran'ın Sergio Conceiçao Tercihi Fenerbahçe Taraftarından Tepki Gördü

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör için isimler dolaşmaya başlarken, başkan adaylarından Sadettin Saran da bir metin yayınlayarak teknik direktör adayını açıkladı.

Seçime günler kala yaşanan hoca değişimi sonrası Sadettin Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceiçao olduğunu söyledi.