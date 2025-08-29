onedio
Sadettin Saran'ın Sergio Conceiçao Tercihi Fenerbahçe Taraftarından Tepki Gördü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2025 - 18:37

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör için isimler dolaşmaya başlarken, başkan adaylarından Sadettin Saran da bir metin yayınlayarak teknik direktör adayını açıkladı. 

Seçime günler kala yaşanan hoca değişimi sonrası Sadettin Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceiçao olduğunu söyledi.

Sadettin Saran, teknik direktör adayını açıklarken yönetime de çağrı yaptı.

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertliler’de 23 gün sonra yapılacak olağanüstü kongrede başkanlığa aday olan Sadettin Saran, yeni teknik direktör adayını açıkladı.

Saran, 'Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur. Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz. Sergio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır.' ifadelerini kullandı.

Sergio Conceiçao tercihi taraftarın tepkisini çekti.

Sadettin Saran'ı destekleyen kişiler ve karşısında olan kişiler bu karara tepki gösterirken Portekizli yeni bir hoca istemediklerini söylediler.

