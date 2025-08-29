Sadettin Saran'ın Sergio Conceiçao Tercihi Fenerbahçe Taraftarından Tepki Gördü
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör için isimler dolaşmaya başlarken, başkan adaylarından Sadettin Saran da bir metin yayınlayarak teknik direktör adayını açıkladı.
Seçime günler kala yaşanan hoca değişimi sonrası Sadettin Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceiçao olduğunu söyledi.
Sadettin Saran, teknik direktör adayını açıklarken yönetime de çağrı yaptı.
Sergio Conceiçao tercihi taraftarın tepkisini çekti.
