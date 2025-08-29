Kastamonu'da İki Fenerbahçe Taraftarı Mourinho'nun Gidişinin Ardından Helva Dağıttı

Uzun süredir Jose Morinho'nun takımdan ayrılmasını beklediklerini dile getiren Yiğit Eraslan ise, 'Çekme helva ikram ettiğimiz cemaat ve esnaflar çok sevindi. Haberi bizden alanlar oldu. Cuma çıkışı 'gitti mi' diye soranlar oldu, biz de 'gitti' dedik. Biz de sevindik, zaten uzun zamandır arkadaşımızın dediği gibi gitmesini bekliyorduk. Bana kalırsa tazminatını bekliyordu. Kovulmayı bekliyordu, ona uygun hamleler yaptı. Şampiyonlar Ligi play-off öncesinde yaptığı açıklamalar kulübümüzü küçük düşürecek düzeyde açıklamalardı. Jose Mourinho, gitsin Youtube kanalı açsın, spor yorumculuğu yapsın, çok iyi biliyor eleştirmeyi, çok seviyor eleştiriyi ama icraatı yok maalesef, hayatta hocalık yapmasın' dedi.