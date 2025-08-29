onedio
Kastamonu'da İki Fenerbahçe Taraftarı Mourinho'nun Gidişinin Ardından Helva Dağıttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2025 - 17:59

Fenerbahçe Spor Kulübü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında takımın başına geçen Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kastamonu’da alınan karar, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı. Taraftarlar, tarihi Nasrullah Meydanı’nda cuma namazı sonrası cemaate çekme helva ikramında bulundu. Caminin cemaatinden bazı kişiler ise Mourinho ile yolların ayrıldığını, helva dağıtımı sırasında öğrendi.

Jose Mourinho'nun Benfica maçının ardından alınan kararla Fenerbahçe'deki görevine son verildi.

Geçtiğimiz sezonun başında büyük bir coşkuyla gelen ve camiayı da heyecanlandıran Jose Mourinho da hem şampiyonluk hem de şampiyonlar ligi heyecanını dindiremedi. 

Benfica maçının ardından da Portekizli teknik direktörle yollar ayrıldı.

Birçok taraftarın sevinçle karşıladığı olaya bir taraftar da helva dağıtarak katıldı.

Helva dağıtan ve Fenerbahçe taraftarı olan Ozan Furkan Atlamaz, 'Ofiste arkadaşımla oturuyorduk. Bugün de mübarek cuma günü, Jose Mourinho'nun kovulduğu haberini aldık. Bundan dolayı ilk başta çok mutlu olduk. Vatandaşlarımızın ağzı tatlansın hem de Fenerbahçeliler'in ağzı tatlansın diye düşündük. Çünkü bu haberi uzun zamandır bekliyorduk. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bekliyorduk bu haberi zaten.' dedi.

"Mourinho YouTube kanalı açsın spor yorumculuğu yapsın."

Uzun süredir Jose Morinho'nun takımdan ayrılmasını beklediklerini dile getiren Yiğit Eraslan ise, 'Çekme helva ikram ettiğimiz cemaat ve esnaflar çok sevindi. Haberi bizden alanlar oldu. Cuma çıkışı 'gitti mi' diye soranlar oldu, biz de 'gitti' dedik. Biz de sevindik, zaten uzun zamandır arkadaşımızın dediği gibi gitmesini bekliyorduk. Bana kalırsa tazminatını bekliyordu. Kovulmayı bekliyordu, ona uygun hamleler yaptı. Şampiyonlar Ligi play-off öncesinde yaptığı açıklamalar kulübümüzü küçük düşürecek düzeyde açıklamalardı. Jose Mourinho, gitsin Youtube kanalı açsın, spor yorumculuğu yapsın, çok iyi biliyor eleştirmeyi, çok seviyor eleştiriyi ama icraatı yok maalesef, hayatta hocalık yapmasın'  dedi.

