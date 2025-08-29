Kastamonu'da İki Fenerbahçe Taraftarı Mourinho'nun Gidişinin Ardından Helva Dağıttı
Fenerbahçe Spor Kulübü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında takımın başına geçen Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kastamonu’da alınan karar, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı. Taraftarlar, tarihi Nasrullah Meydanı’nda cuma namazı sonrası cemaate çekme helva ikramında bulundu. Caminin cemaatinden bazı kişiler ise Mourinho ile yolların ayrıldığını, helva dağıtımı sırasında öğrendi.
Jose Mourinho'nun Benfica maçının ardından alınan kararla Fenerbahçe'deki görevine son verildi.
Birçok taraftarın sevinçle karşıladığı olaya bir taraftar da helva dağıtarak katıldı.
"Mourinho YouTube kanalı açsın spor yorumculuğu yapsın."
