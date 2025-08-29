12 Dev Adam, Letonya'nın Ardından Çekya'yı 92-78 Yenmeyi Başardı
A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile Riga Arena'da karşılaştı. İlk maçta ev sahibi Letonya'yı 93-73 yenerek gövde gösterisi yapan milliler ikinci maçta da Çekya'ya şans tanımadı. Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta milliler ikide iki ile yoluna devam ediyor.
Maça iyi başlayan taraf Çekya oldu.
Alperen Şengün maça damga vurmayı başardı.
