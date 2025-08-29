onedio
article/comments
12 Dev Adam, Letonya'nın Ardından Çekya'yı 92-78 Yenmeyi Başardı

12 Dev Adam, Letonya'nın Ardından Çekya'yı 92-78 Yenmeyi Başardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
29.08.2025 - 16:37

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile Riga Arena'da karşılaştı. İlk maçta ev sahibi Letonya'yı 93-73 yenerek gövde gösterisi yapan milliler ikinci maçta da Çekya'ya şans tanımadı. Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta milliler ikide iki ile yoluna devam ediyor.

Maça iyi başlayan taraf Çekya oldu.

Maça iyi başlayan taraf Çekya oldu.

Çekya ilk periyotu bulduğu dış atışlarla milli takımımızın önünde kapattı. 27-21'lik üstünlüğe karşılık vermekte güçlük çeken 12 Dev Adam, üç sayı isabeti bulmakta güçlük çekince bu kötü yüzdesi skora yansımış oldu. 

İkinci periyotta ise milli takımımız adeta geri döndü. Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün ikili oyunları Şehmuz Hazer'in kritik top kapmalarıyla rüzgar milli takımımıza döndü. 24-10'luk bir periyot oynayan milliler skoru da 45-37'ye getirdi.

Alperen Şengün maça damga vurmayı başardı.

Alperen Şengün maça damga vurmayı başardı.

Alperen Şengün üçüncü ve dördüncü periyotta da milli takımı taşıyan isim oldu. Farkın açılmasında önemli payı olan Alperen 23 sayı 12 ribaund ve 9 asistle oynadı. 

Üçüncü periyot oyun olarak daha kafa kafaya geçse de 27-25 kazandık ve skoru 72-62'de tuttuk.

4.periyotta Çekya üst üst hücumlardan boş dönerken milli takımımız uzun rotasyonunu verimli kullanarak sayılar buldu. 

Maçı millilerimiz 92-78 kazandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
