12 Dev Adam, Letonya'nın Ardından Çekya'yı 92-78 Yenmeyi Başardı

Alperen Şengün üçüncü ve dördüncü periyotta da milli takımı taşıyan isim oldu. Farkın açılmasında önemli payı olan Alperen 23 sayı 12 ribaund ve 9 asistle oynadı.

Üçüncü periyot oyun olarak daha kafa kafaya geçse de 27-25 kazandık ve skoru 72-62'de tuttuk.

4.periyotta Çekya üst üst hücumlardan boş dönerken milli takımımız uzun rotasyonunu verimli kullanarak sayılar buldu.

Maçı millilerimiz 92-78 kazandı.