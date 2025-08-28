Fenerbahçe Galibiyeti Sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun Neden Galibiyet Pozunda Yer Almadığı Belli Oldu
Fenerbahçe 180 dakika sonunda tek golle Benfica'ya elendi. Bu tek golün sahibinin Kerem Aktürkoğlu olması ise 'sadece Fenerbahçe'nin başına gelir' olayları arasında yerini aldı.
Golden sonra sevinmeyen Kerem'in maçtan sonra da galibiyet pozunda yer almaması dikkat çekti.
Bruno Lage, Kerem'in performansını överken neden fotoğrafta olmadığını da açıkladı.
Fenerbahçe-Benfica eşleşmesine Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.
Bruno Lage, Kerem'e övgüler dizdi ve neden fotoğrafta yer almadığını açıkladı.
