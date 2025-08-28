onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Galibiyeti Sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun Neden Galibiyet Pozunda Yer Almadığı Belli Oldu

Fenerbahçe Galibiyeti Sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun Neden Galibiyet Pozunda Yer Almadığı Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2025 - 12:17

Fenerbahçe 180 dakika sonunda tek golle Benfica'ya elendi. Bu tek golün sahibinin Kerem Aktürkoğlu olması ise 'sadece Fenerbahçe'nin başına gelir' olayları arasında yerini aldı. 

Golden sonra sevinmeyen Kerem'in maçtan sonra da galibiyet pozunda yer almaması dikkat çekti. 

Bruno Lage, Kerem'in performansını överken neden fotoğrafta olmadığını da açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe-Benfica eşleşmesine Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

Fenerbahçe-Benfica eşleşmesine Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki milli yıldız için iki takım arasındaki pazarlıklar devam ederken Kerem turu Benfica'ya hediye etti. Golden sonra sevinmemesiyle dikkat çeken Kerem, maçtan sonra da takımının zafer pozunda yer almadı. 

Fenerbahçe'ye gelecek olarak yorumlanan Kerem'le ilgili son sözü teknik direktör Bruno Lage söyledi.

Bruno Lage, Kerem'e övgüler dizdi ve neden fotoğrafta yer almadığını açıkladı.

Bruno Lage, Kerem'e övgüler dizdi ve neden fotoğrafta yer almadığını açıkladı.

Kerem'in maç performansına değinen Lage, 'Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık '7 numara' diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi.' dedi.

Fotoğrafta neden yer almadığını da 'Kerem Aktürkoğlu maç sonu doping testine gittiği için yoktu.' diyerek açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın