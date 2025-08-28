onedio
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde En Son Gruplara Kaldığında Türkiye Çok Daha Başka Bir Yerdi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde En Son Gruplara Kaldığında Türkiye Çok Daha Başka Bir Yerdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2025 - 11:17

Fenerbahçe iki maç sonunda Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti ise 18 yıla çıktı. En son Şampiyonlar Ligi grup maçına 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev'e karşı çıkan Fenerbahçe, o günden beri gruplarda mücadele edemiyor.

O günden bugüne yaşanan bazı değişimleri derledik.

Başbakan, Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Başkanlık sistemi henüz gündemde değil, AKP oyların büyük çoğunluğunu alarak mecliste iktidardı. AKP'nin 54 yaşındaki başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste konuşmalar yapıp muhalefete sert mesajlar veriyordu.

Cumhurbaşkanı o günlerde Abdullah Gül'dü.

O günlerde AKP milletvekili olarak meclise giren Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Abdullah Gül kardeşimiz' diyerek cumhurbaşkanlığına aday gösterilmişti. 

Cumhurbaşkanı olan Gül, 7 yıllık görev süresinin henüz ilk yılındaydı.

Meral Akşener, sıkı bir MHP milletvekiliydi.

Meral Akşener, MHP'nin önemli milletvekillerindendi. Henüz adaylık sürecine dair bir emare yoktu. AKP ile taban tabana zır bir politika izliyordu. 

İYİ Parti daha akıllarda dahi yoktu.

Michael Schumacher pistlerdeydi.

Michael Schumacher, ara verdiği yarışlara Massa'nın sakatlığı sebebiyle 3 yıl sonra dönmüştü. Bir süre daha yarışlara devam eden efsanenin bu geri dönüşü onunla birlikte yarışlara ara veren hayranlarını bir kez daha F1 dünyasına döndürmüştü.

Ezel henüz ilk bölümünü yayınlamamıştı.

Türkiye'de TV dünyasına damgasını vuran işlerden olan Ezel, ilk bölümünü bir yıl sonra yayınlayacaktı.

Doların fiyatı ise bugünden bakılınca bedavaydı.

Dolar, Aralık 2008'de 1.56 TL'ydi. Bugün 40'lı rakamları zorlayan doların o günkü seviyesi ekonomi adına da ipuçları veriyor.

Kenan Işık ekranlardan bize sesleniyordu.

Kenan Işık, Kim 500 Milyar İster diye başladığı yarışmada 'Kim 1 Milyon İster?' formatıyla devam ederken, 2008 yılında Atv ekranlarından o ikonik sesi ve tavırlarıyla evlerimize konuk oluyordu.

Jose Mourinho, Inter teknik direktörüydü.

Porto ve Chelsea ile yükselen trendi Inter'le devam ettiren Mourinho, Şampiyonlar Ligi kupasını da Milano ekibine hediye ediyordu.

Elbette Bruno Lage da genç bir antrenördü.

2008 yılında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le oynarken Bruno Lage, hafta sonu Benfica U15 takımının rakibine karşı neler yapacağını düşünüyordu. U19 teknik direktörlüğü için hayaller kuruyordu.

Şampiyonlar Ligi yayıncısı Star TV'ydi.

21.45 futbol severlerin kutsal saati, Star TV kumandaların ilk bastığı kanaldı. Daha sonra beIN Sports, Exxen ve TRT'nin yayıncı olduğu turnuvada Star TV de birçok efsane maç izletti bize.

Başakşehir kurulmamıştı.

İBB olarak bilinen kulüp kabuk değiştirmiş ve el değiştirerek İstanbul Başakşehir adını almıştı. Ancak tüm bunlar 2014 yılında oldu. Başakşehir daha sonra ligin şampiyonları arasına adını yazdırdı. 

Aynı şekilde bu sene Şampiyonlar Ligi apoleti alan PAFOS da o günlerde kurulmamıştı.

4 büyükler haricinde şampiyon yoktu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligin şampiyon takımlarıydı. Bir sezon sonra Bursaspor bu kilidi açacak ardından Başakşehir gelecekti.

UEFA Kupası halen oynanıyordu.

2008 yılında format değişikliği yaşanmamış ve Kupa Galipleri Kupası'nın devamı gibi görünen UEFA Kupası oynanıyordu. 

Yıllar sonra UEFA Kupası, Avrupa Ligi ile yer değiştirecekti. 

Konferans Ligi'nin de kendisi değil projesi dahi o günlerde anılmıyordu.

Ali Koç, Davos'ta konuşmacı olmuştu.

Fenerbahçe Asbaşkanı olan Ali Koç, Davos'ta da Koç Ailesi'nin şirketleri adına temsilci seçilmiş ve Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşmacı olmuştu.

Instagram kurulmamıştı.

Bugün elimizin otomatik olarak telefonda gittiği uygulama Instagram henüz kurulmamıştı ve fotoğraflarımızı sadece Facebook'ta akrabalarımız ve ilkokul arkadaşlarımıza gösterebiliyorduk.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
