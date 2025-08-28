Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde En Son Gruplara Kaldığında Türkiye Çok Daha Başka Bir Yerdi
Fenerbahçe iki maç sonunda Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti ise 18 yıla çıktı. En son Şampiyonlar Ligi grup maçına 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev'e karşı çıkan Fenerbahçe, o günden beri gruplarda mücadele edemiyor.
O günden bugüne yaşanan bazı değişimleri derledik.
Başbakan, Recep Tayyip Erdoğan'dı.
Cumhurbaşkanı o günlerde Abdullah Gül'dü.
Meral Akşener, sıkı bir MHP milletvekiliydi.
Michael Schumacher pistlerdeydi.
Ezel henüz ilk bölümünü yayınlamamıştı.
Doların fiyatı ise bugünden bakılınca bedavaydı.
Kenan Işık ekranlardan bize sesleniyordu.
Jose Mourinho, Inter teknik direktörüydü.
Elbette Bruno Lage da genç bir antrenördü.
Şampiyonlar Ligi yayıncısı Star TV'ydi.
Başakşehir kurulmamıştı.
4 büyükler haricinde şampiyon yoktu.
UEFA Kupası halen oynanıyordu.
Ali Koç, Davos'ta konuşmacı olmuştu.
Instagram kurulmamıştı.
