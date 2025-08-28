onedio
Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri ve Şampiyonlar Ligi Torbaları Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2025 - 08:56

Dün gece oynanan Play Off maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi için son biletleri alan takımlar da belli oldu. Son takımların girişiyle hangi takımın hangi torbada kura çekimine katılacağı da açıklandı. Tek temsilci ile katıldığımız ligde Galatasaray dördüncü torbadan kura çekimine katılacak ve birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak. 

İşte torbalar ve muhtemel rakipler...

Galatasaray sezonu şampiyon tamamlayarak lige direkt katılım sağladı.

Play Off maçları bitti ve kura çekimine katılacak takımlar netleşti. Galatasaray'ın dördüncü torbadan katılacağı turnuvada torbalar da belli oldu. Güçlü rakiplerle eşleşmesi beklenen Galatasaray'ın rakipleri bugün TSİ 19.00'da belli olacak.

İşte açıklanan torbalar:

1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. Torba: Arsenal, Bayern Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olimpiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. Torba: Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Athletic Bilbao, Karabağ, Newcastle United, Kairat, Pafos

