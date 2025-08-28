onedio
Grok Bir Kullanıcının "Hangi Dakikalarda Gol Olur?" Sorusuna Kerem İçin Tam İsabet Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2025 - 08:38

Fenerbahçe, dün gece Benfica'ya deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hasreti bir yıl daha uzadı. 

Maç önü yapay zeka tahminlerinin geneli Fenerbahçe derken, Benfica diyen tek yapay zeka uygulaması Grok olmuştu.

Grok'un gol dakikası ve ismini de bildiği ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Benfica, Fenerbahçe'yi eledi.

Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Benfica, Fenerbahçe'yi eledi.

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla iki maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, eşleşmenin tek golünü atarak Fenerbahçe'yi turnuva dışında bıraktı. Kerem'in 35.dakikada attığı gole sevinmemesi gündem olurken, Grok'un Kerem'in attığı golü bildiği görüldü.

"Transfer yaması gelmemiş"

Bir kullanıcı sosyal medyadan Grok'a gol dakikalarını sordu. Güncel kadrolara hakim olmayan ve sosyal medya kullanıcılarının 'transfer yaması gelmemiş' diyerek eleştirdiği Grok, Kerem'in golünü bilmiş.

Dzeko ve Di Maria'yı hala eski takımlarında sanan Grok, Kerem'in maçın ilk golünü atacağı ve 25-35.dakikalar arasında bunun olacağını söyledi. Kerem golü 35.dakikada ağlara gönderdi.

