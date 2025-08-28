Grok Bir Kullanıcının "Hangi Dakikalarda Gol Olur?" Sorusuna Kerem İçin Tam İsabet Yanıt Verdi
Fenerbahçe, dün gece Benfica'ya deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hasreti bir yıl daha uzadı.
Maç önü yapay zeka tahminlerinin geneli Fenerbahçe derken, Benfica diyen tek yapay zeka uygulaması Grok olmuştu.
Grok'un gol dakikası ve ismini de bildiği ortaya çıktı.
Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Benfica, Fenerbahçe'yi eledi.
"Transfer yaması gelmemiş"
