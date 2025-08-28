Grok Bir Kullanıcının "Hangi Dakikalarda Gol Olur?" Sorusuna Kerem İçin Tam İsabet Yanıt Verdi

Bir kullanıcı sosyal medyadan Grok'a gol dakikalarını sordu. Güncel kadrolara hakim olmayan ve sosyal medya kullanıcılarının 'transfer yaması gelmemiş' diyerek eleştirdiği Grok, Kerem'in golünü bilmiş.

Dzeko ve Di Maria'yı hala eski takımlarında sanan Grok, Kerem'in maçın ilk golünü atacağı ve 25-35.dakikalar arasında bunun olacağını söyledi. Kerem golü 35.dakikada ağlara gönderdi.