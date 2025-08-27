Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti
İstanbul'da Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle tura veda etti ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.
Fenerbahçe'de yaşanan büyük hayal kırıklığı futbolculardan da okunurken sarı lacivertliler yollarına Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Fenerbahçe'de kaleyi ilk kez Livakovic korudu.
Kerem Aktürkoğlu'nun golüne engel olamadık.
Talisca'nın gördüğü kartla umutlar tükendi.
