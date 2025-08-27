Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica’ya konuk oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11’de 5 değişiklik yaptı. Kaleyi bu sezon ilk kez Dominik Livakovic korurken, savunmada Mert Müldür, Skriniar ve Oosterwolde görev aldı. Orta alanda Fred, Amrabat, Semedo, Brown ve Szymanski forma giydi; ileri uçta ise Anderson Talisca ile En-Nesyri yer aldı.

Livakovic uzun süre sonra sahaya çıkarken, Talisca Avrupa’da ilk kez 11’de başladı. İlk maça göre kadroda 2 değişiklik yapan Mourinho, İrfan Can ve Jhon Duran’ı yedekte bıraktı.

Fenerbahçeli taraftarlar Lizbon’da takımlarını yalnız bırakmadı, stadyumda tribünleri doldurdu. Başkan Ali Koç da kafileyle birlikte Portekiz’e giderek futbolculara destek verdi.

Benfica’da ise milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu yine ilk 11’de sahaya çıktı. Maç öncesinde Benfica’nın sembolü kartal, taraftarların coşkulu alkışlarıyla stadyumda uçuruldu.