Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2025 - 23:59

İstanbul'da Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle tura veda etti ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

Fenerbahçe'de yaşanan büyük hayal kırıklığı futbolculardan da okunurken sarı lacivertliler yollarına Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe'de kaleyi ilk kez Livakovic korudu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica’ya konuk oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11’de 5 değişiklik yaptı. Kaleyi bu sezon ilk kez Dominik Livakovic korurken, savunmada Mert Müldür, Skriniar ve Oosterwolde görev aldı. Orta alanda Fred, Amrabat, Semedo, Brown ve Szymanski forma giydi; ileri uçta ise Anderson Talisca ile En-Nesyri yer aldı.

Livakovic uzun süre sonra sahaya çıkarken, Talisca Avrupa’da ilk kez 11’de başladı. İlk maça göre kadroda 2 değişiklik yapan Mourinho, İrfan Can ve Jhon Duran’ı yedekte bıraktı.

Fenerbahçeli taraftarlar Lizbon’da takımlarını yalnız bırakmadı, stadyumda tribünleri doldurdu. Başkan Ali Koç da kafileyle birlikte Portekiz’e giderek futbolculara destek verdi.

Benfica’da ise milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu yine ilk 11’de sahaya çıktı. Maç öncesinde Benfica’nın sembolü kartal, taraftarların coşkulu alkışlarıyla stadyumda uçuruldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun golüne engel olamadık.

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Kerem için süreç oldukça hareketli geçti. Sarı-lacivertlilerin ilk teklifini geri çekmesinin ardından yapılan yeni teklifler Benfica tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Daha sonra teklifini yükselten Fenerbahçe, anlaşmanın play-off maçlarının ardından sonuçlanacağı yönünde beklenti oluşturdu.

Bu belirsizlik ortamında Benfica formasıyla ikinci maça çıkan Kerem Aktürkoğlu’nun her iki karşılaşmada da ilk 11’de görev alması dikkat çekti. Rövanşta attığı gol ise tur adına tüm dengeleri değiştirdi.

Talisca'nın gördüğü kartla umutlar tükendi.

79 ve 82'de üst üste iki sarı kart gören Talisca maçın son bölümünde takımını yalnız bıraktı. 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin hücum gücü daha da düşünce Benfica da oyunu rölantiye aldı ve kontrolü ele geçirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Benfica, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan takım olarak yoluna devam etti.

1-0'lık sonucun ardından Fenerbahçe de yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

