Benfica - Fenerbahçe Maçında Kerem Aktürkoğlu Golünü Attıktan Sonra Sevinmedi, Sosyal Medya Yıkıldı
Fenerbahçe'ye imzası artık an meselesi olan Kerem için kulüp teklifini geri çekmiş ancak sonraki teklifler düşük bulunduğu için Benfica tarafından reddedilmişti.
Fenerbahçe tekrar teklifini yükseltmiş ve anlaşmanın Play Off maçı sonrasına kaldığı iddia edilmişti.
Bu ortamda ikinci maça çıkan Benfica ve Fenerbahçe'de Kerem belirisizliği sürüyordu. İki maça da milli yıldızın on birde çıkması da ilginç anlar oluşturuyordu.
İkinci maçta Kerem'in gol atması ise tüm planları ve tüm ihtimalleri alt üst etti. Sosyal medya bu golle adeta yıkıldı.
Kerem Aktürkoğlu attığı gole sevinmedi.
