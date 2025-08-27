onedio
Benfica - Fenerbahçe Maçında Kerem Aktürkoğlu Golünü Attıktan Sonra Sevinmedi, Sosyal Medya Yıkıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2025 - 22:53

Fenerbahçe'ye imzası artık an meselesi olan Kerem için kulüp teklifini geri çekmiş ancak sonraki teklifler düşük bulunduğu için Benfica tarafından reddedilmişti. 

Fenerbahçe tekrar teklifini yükseltmiş ve anlaşmanın Play Off maçı sonrasına kaldığı iddia edilmişti. 

Bu ortamda ikinci maça çıkan Benfica ve Fenerbahçe'de Kerem belirisizliği sürüyordu. İki maça da milli yıldızın on birde çıkması da ilginç anlar oluşturuyordu. 

İkinci maçta Kerem'in gol atması ise tüm planları ve tüm ihtimalleri alt üst etti. Sosyal medya bu golle adeta yıkıldı.

Kerem Aktürkoğlu attığı gole sevinmedi.

Kerem Aktürkoğlu attığı gole sevinmedi.

Kerem, Benfica'yı Fenerbahçe karşısında öne geçiren golü attı. Bu şok gol sonrası Kerem Aktürkoğlu sevinmezken bu anlar sosyal medyanın da dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada Kerem'in yaşadığı bu durum esprili tweetlere konu olurken Fenerbahçe cephesinde yönetime isyan vardı.

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

