Benfica-Fenerbahçe Maçında Jose Mourinho, Fanatik Fenerbahçeli Şevket Çoruh'u Çıldırttı
İstanbul'da Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu gece Portekiz'de adeta bir final maçı oynadı. Kazanan gruplara kalacağı maçta Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geriye düştü.
Devre arasında Fenerbahçe taraftarında öfke hakimdi. Onlardan biri de fanatik Fenerbahçeli Şevket Çoruh'tu. Ünlü oyuncunun hedefinde Jose Mourinho vardı.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devreyi geride kapattı.
Şevket Çoruh'un kaliteli işlerinin yanı sıra Fenerbahçeli kimliği de herkes tarafından biliniyor.
İşte o paylaşım:
