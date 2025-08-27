onedio
Benfica-Fenerbahçe Maçında Jose Mourinho, Fanatik Fenerbahçeli Şevket Çoruh'u Çıldırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2025 - 23:42

İstanbul'da Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu gece Portekiz'de adeta bir final maçı oynadı. Kazanan gruplara kalacağı maçta Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geriye düştü. 

Devre arasında Fenerbahçe taraftarında öfke hakimdi. Onlardan biri de fanatik Fenerbahçeli Şevket Çoruh'tu. Ünlü oyuncunun hedefinde Jose Mourinho vardı.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devreyi geride kapattı.

0-0'ın rövanşında Estadio da Luz'da tur kovalayan Fenerbahçe, beklenmedik bir anda Kerem'in golüyle geriye düştü. Kerem'in golü camiada soğuk duş etkisi yaratırken kimi taraftar takıma, kimi hocaya, kimi başkana tepki gösteriyordu. 

Oyuncu Şevket Çoruh da maça kayıtsız kalamayanlardandı. Çoruh'un hedefindeki isim ise Jose Mourinho'ydu.

Şevket Çoruh'un kaliteli işlerinin yanı sıra Fenerbahçeli kimliği de herkes tarafından biliniyor.

Usta oyuncu fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin çoğu maçını statta ya da salonda takip ederek branş ayırmaksızın takip ediyor. 

Benfica maçında da TV başında olan Çoruh, oynanan oyuna ve takımın performansına tepkiliydi. Tepkilerinin odağındaki isim de Jose Mourinho'ydu. 

Mourinho'ya hitaben Çoruh, 'Mourinho bi … git ulan Yeter ulan yeter yeter yeter! Senden, ondan nefret ettiğimden daha çok nefret ediyorum Bi … git ulan git!' paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım:

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
