Benfica-Fenerbahçe Maçında Jose Mourinho, Fanatik Fenerbahçeli Şevket Çoruh'u Çıldırttı

Usta oyuncu fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin çoğu maçını statta ya da salonda takip ederek branş ayırmaksızın takip ediyor.

Benfica maçında da TV başında olan Çoruh, oynanan oyuna ve takımın performansına tepkiliydi. Tepkilerinin odağındaki isim de Jose Mourinho'ydu.

Mourinho'ya hitaben Çoruh, 'Mourinho bi … git ulan Yeter ulan yeter yeter yeter! Senden, ondan nefret ettiğimden daha çok nefret ediyorum Bi … git ulan git!' paylaşımı yaptı.