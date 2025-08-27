Fenerbahçe Elendi, Mauro Icardi Yine Fenerbahçelileri Kızdıracak Paylaşımını Yaptı

İstanbul’da Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle sahadan mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etti.

Sarı-lacivertlilerde büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, futbolcuların üzüntüsü sahaya da yansıdı. Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ise fileleri havalandırmasına rağmen gol sevincini yaşamayı tercih etmedi. Sosyal medyanın diline düşen o anları Icardi de es geçmedi.