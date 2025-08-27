onedio
Fenerbahçe Elendi, Mauro Icardi Yine Fenerbahçelileri Kızdıracak Paylaşımını Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2025 - 00:24

İstanbul’da Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle sahadan mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etti.

Sarı-lacivertlilerde büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, futbolcuların üzüntüsü sahaya da yansıdı. Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ise fileleri havalandırmasına rağmen gol sevincini yaşamayı tercih etmedi. Sosyal medyanın diline düşen o anları Icardi de es geçmedi.

Fenerbahçe, Play Off ikinci maçında Kerem'in golüne engel olamadı ve elendi.

0-0'ın rövanşında Estadio de Luz'da Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe 1-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi hayaline veda etti. 

Kerem golden sonra sevinmezken, maçtan sonra Kerem'le ilgili ilginç bir paylaşım geldi. 

Fenerbahçe'nin kritik mağlubiyetlerinden sonra sahneye çıkan Icardi, bu geceyi de boş geçmedi. Arjantinli golcü, maçın hemen ardından Kerem ile Galatasaray'da yaşadığı gol sevincini paylaşarak rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Mauro Icardi'nin Kerem'le yaşadığı gol sevincini paylaşması Galatasaray taraftarından da beğeni topladı.

Hakan Karakoca
