Manchester United Taraftarına Bunu da Yaşattı: Kupada 4.Lig Takımına Elendiler
İngiltere Lig Kupası 2. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Premier League devi Manchester United, alt lig ekiplerinden Grimsby Town karşısında adeta şok yaşadı. Normal süresi 2-2 tamamlanan mücadelede rakibini geçemeyen Kırmızı Şeytanlar, seri penaltı atışlarında 12-11 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.
Maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan United, özellikle savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekti. Grimsby ise mücadeleci oyunuyla rakibine zor anlar yaşattı ve tarihi bir sonuca imza attı.
Grimsby, 4. Lig'den gelerek Manchester United'ı turnuva dışında bıraktı.
Son penaltı atışıyla birlikte taraftarlar sahaya girdi.
