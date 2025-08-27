Manchester United Taraftarına Bunu da Yaşattı: Kupada 4.Lig Takımına Elendiler

İngiltere Lig Kupası 2. turunda tarihi bir sürpriz yaşandı. Premier Lig devi Manchester United, 4. Lig temsilcisi Grimsby Town’a konuk olduğu mücadelede büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Blundell Park’ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Maçın büyük bölümünü geride götüren Manchester United, 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire’ın golleriyle beraberliği yakaladı ve mücadele uzatmalara taşındı.

Normal sürenin 2-2 sona ermesinin ardından geçilen penaltı atışlarında adeta nefes kesen bir maraton yaşandı. Seriler 12-11’e kadar uzarken, son sözü Grimsby Town söyledi ve Manchester United’ı kupanın dışında bırakarak 3. tura yükseldi.

Bu sonuç, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olarak tarihe geçti.