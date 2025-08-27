onedio
Manchester United Taraftarına Bunu da Yaşattı: Kupada 4.Lig Takımına Elendiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2025 - 00:42

İngiltere Lig Kupası 2. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Premier League devi Manchester United, alt lig ekiplerinden Grimsby Town karşısında adeta şok yaşadı. Normal süresi 2-2 tamamlanan mücadelede rakibini geçemeyen Kırmızı Şeytanlar, seri penaltı atışlarında 12-11 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

Maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan United, özellikle savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekti. Grimsby ise mücadeleci oyunuyla rakibine zor anlar yaşattı ve tarihi bir sonuca imza attı.

Grimsby, 4. Lig'den gelerek Manchester United'ı turnuva dışında bıraktı.

İngiltere Lig Kupası 2. turunda tarihi bir sürpriz yaşandı. Premier Lig devi Manchester United, 4. Lig temsilcisi Grimsby Town’a konuk olduğu mücadelede büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Blundell Park’ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Maçın büyük bölümünü geride götüren Manchester United, 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire’ın golleriyle beraberliği yakaladı ve mücadele uzatmalara taşındı.

Normal sürenin 2-2 sona ermesinin ardından geçilen penaltı atışlarında adeta nefes kesen bir maraton yaşandı. Seriler 12-11’e kadar uzarken, son sözü Grimsby Town söyledi ve Manchester United’ı kupanın dışında bırakarak 3. tura yükseldi.

Bu sonuç, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olarak tarihe geçti.

Son penaltı atışıyla birlikte taraftarlar sahaya girdi.

Maçın ardından tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, taraftarlar sahaya inerek futbolcularla birlikte bu tarihi zaferi kutladı. Gece, “kupanın ruhu”nu en iyi şekilde yansıtan klasik bir İngiliz futbol hikâyesi olarak kayıtlara geçti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
