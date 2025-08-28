Fenerbahçe'nin 25 Milyon Euro İçin Pazarlık Yaptığı Kerem Aktürkoğlu'nun Maliyeti 74 Milyon Euro Oldu
Fenerbahçe iki maç sonunda Benfica'ya toplamda 1-0'lık skorla elendi. Fenerbahçe'yi eleyen gol ise Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kerem'in transferi Fenerbahçe'ye an meselesi iken Fenerbahçe teklifini düşürmüş Benfica da masadan kalkmıştı.
Şimdi aynı seviyeye geri dönen Fenerbahçe'de Kerem pişmanlığı yaşanıyor.
Kerem Aktürkoğlu için Ali Koç'un uçağına kadar tüm detaylar hazırdı.
Fenerbahçe teklifin şartlara bağlı olduğunu savunarak Kerem'in ilk maçta forma giymesini sebep gösterdi.
25 milyon Euro, 74 milyon Euro'ya çıktı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
