Fenerbahçe'nin 25 Milyon Euro İçin Pazarlık Yaptığı Kerem Aktürkoğlu'nun Maliyeti 74 Milyon Euro Oldu

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile maliyeti de katlandı. Transfer olması halinde Fenerbahçe, Benfica'ya 25 milyon Euro ödeyecek. Kerem ise yıllık 5 milyon Euro'dan dört yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Kerem'in golüyle elendiği için gruplara katılan Benfica da 29 milyon Euro'yu cebine koydu. Bu paradan da olan Fenerbahçe, bu transfer için 74 milyon Euro'luk bir bedeli gözden çıkarmış olacak.