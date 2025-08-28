onedio
Fenerbahçe'nin 25 Milyon Euro İçin Pazarlık Yaptığı Kerem Aktürkoğlu'nun Maliyeti 74 Milyon Euro Oldu

Hakan Karakoca
28.08.2025 - 09:45

Fenerbahçe iki maç sonunda Benfica'ya toplamda 1-0'lık skorla elendi. Fenerbahçe'yi eleyen gol ise Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kerem'in transferi Fenerbahçe'ye an meselesi iken Fenerbahçe teklifini düşürmüş Benfica da masadan kalkmıştı. 

Şimdi aynı seviyeye geri dönen Fenerbahçe'de Kerem pişmanlığı yaşanıyor.

Kerem Aktürkoğlu için Ali Koç'un uçağına kadar tüm detaylar hazırdı.

Kerem için Fenerbahçe, Benfica ile 22.5 + 2.5 milyon Euro teklifle anlaşmaya varmıştı. Ali Koç'un uçağının saati hesaplanırken Fenerbahçe teklifini 18 milyon Euro'ya düşürdüğünü açıkladı ve Benfica masadan kalktı.

Fenerbahçe teklifin şartlara bağlı olduğunu savunarak Kerem'in ilk maçta forma giymesini sebep gösterdi.

Fenerbahçe, 18 milyon Euro'ya düşürdüğü teklif reddedilince kademeli olarak tekrar eski teklifine geri döndü. Ancak bu kez de ikinci maçın sonlanmasının beklendiği iddia edildi. 

Kerem Aktürkoğlu maçın tek golünü atınca transfer yeni bir belirsizliğe girerken Kerem'in attığı gole sevinmediği görüldü.

25 milyon Euro, 74 milyon Euro'ya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile maliyeti de katlandı. Transfer olması halinde Fenerbahçe, Benfica'ya 25 milyon Euro ödeyecek. Kerem ise yıllık 5 milyon Euro'dan dört yıllık sözleşme imzalayacak. 

Fenerbahçe, Kerem'in golüyle elendiği için gruplara katılan Benfica da 29 milyon Euro'yu cebine koydu. Bu paradan da olan Fenerbahçe, bu transfer için 74 milyon Euro'luk bir bedeli gözden çıkarmış olacak.

