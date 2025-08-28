Jose Mourinho’nun Fenerbahçe-Benfica Maçında Giydiği Kıyafet Gündem Oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun giydiği kıyafet X'te gündem oldu. Oldukça beğenilen kıyafetin markasının ve fiyatının bulunması için X kullanıcıları seferber oldu.

Kullanıcıların yaptığı araştırmaya göre Mourinho'nun giydiği uzun kollu sweatshirtün markası Adidas ve fiyatı 130 dolar.

Ancak bu kıyafeti arayanlara kötü haberi vermemiz gerekiyor... Türkiye'de satışı olmadığı iddia edilen kıyafet yurt dışında da tükenmiş durumda...

Hadi gelin hep birlikte X kullanıcılarının yorumlarına bakalım!!