Jose Mourinho’nun Fenerbahçe-Benfica Maçında Giydiği Kıyafet Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.08.2025 - 09:07

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica’ya kaybetti. 1-0 sona eren maçla sarı-lacivertlilerin Şampiyonalar Ligi macera sona erdi. Maça Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun giydiği kıyafet damga vurdu. Futbolseverler maçı gölgeleyen bu kombinin peşine düştü. İşte Mourinho’nun gündem olan kıyafeti.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi.

Fenerbahçe 27 Ağustos Çarşamba akşamı Benfica ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek elendi. Benfica’ya galibiyeti getiren golü ise 35. Dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Maça Jose Mourinho'nun kıyafeti damga vurdu.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun giydiği kıyafet X'te gündem oldu. Oldukça beğenilen kıyafetin markasının ve fiyatının bulunması için X kullanıcıları seferber oldu. 

Kullanıcıların yaptığı araştırmaya göre Mourinho'nun giydiği uzun kollu sweatshirtün markası Adidas ve fiyatı 130 dolar

Ancak bu kıyafeti arayanlara kötü haberi vermemiz gerekiyor... Türkiye'de satışı olmadığı iddia edilen kıyafet yurt dışında da tükenmiş durumda...

Hadi gelin hep birlikte X kullanıcılarının yorumlarına bakalım!!

