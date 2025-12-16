Müge Anlı’dan Tanıdığımız Psikiyatrist Arif Verimli: “12 Yaş Üzeri Herkese Uyuşturucu Testi Yapılsın”

Ünlü psikiyatrist Arif Verimli X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bence 12 yaş üzeri herkese Uyuşturucu/Uyarıcı madde testi yapılsın.. Sorun sadece bir meslek grubunun, sanat dünyasının ya da parası olanların sorunu değil.. Bu çok büyük bir sorun yıllardır anlatıyorum..”

Ayrıca Arif Verimli kendisine gelen “Hocam, bu işin profesyoneli olarak 'test' ile çözülebilecek bir durum olduğunu nasıl düşünebilirsiniz. Yani, sizlerin bu insanları bu işlerden nasıl uzak tutarız diye fikir üretmesi gerekmiyor mu” şeklinde bir mesaja da “Ben testle çözülecek demedim.. Yapalım görelim çok çarpıcı sonuçlar çıkacak demek istiyorum.. Bu işin bilim dışı bir çözümü yok, sevgiyle” sözleriyle cevap verdi.