Müge Anlı’dan Tanıdığımız Psikiyatrist Arif Verimli: “12 Yaş Üzeri Herkese Uyuşturucu Testi Yapılsın”

Ali Can YAYCILI
16.12.2025 - 15:27

Müge Anlı’nın programlarından da tanıdığımız ünlü Psikiyatrist Arif Verimli’nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. X hesabından paylaşım yapan Arif Verimli “Bence 12 yaş üzeri herkese Uyuşturucu/Uyarıcı madde testi yapılsın” dedi.

Son günlerde özellikle tanınmış kişilerle de gündeme gelen uyuşturucu madde kullanımı hakkında farklı bir yorum geldi.

Ünlü psikiyatrist Arif Verimli X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

“Bence 12 yaş üzeri herkese Uyuşturucu/Uyarıcı madde testi yapılsın.. Sorun sadece bir meslek grubunun, sanat dünyasının ya da parası olanların sorunu değil.. Bu çok büyük bir sorun yıllardır anlatıyorum..”

Ayrıca Arif Verimli kendisine gelen “Hocam, bu işin profesyoneli olarak 'test' ile çözülebilecek bir durum olduğunu nasıl düşünebilirsiniz. Yani, sizlerin bu insanları bu işlerden nasıl uzak tutarız diye fikir üretmesi gerekmiyor mu” şeklinde bir mesaja da “Ben testle çözülecek demedim.. Yapalım görelim çok çarpıcı sonuçlar çıkacak demek istiyorum.. Bu işin bilim dışı bir çözümü yok, sevgiyle” sözleriyle cevap verdi.

Arif Verimli'nin çağrısına verilen cevaplardan bazıları:

Tufan Saraç

Meclisten başlasın

shinnoq

Herkese yapılacaksa ve sonuçlar ile oynanmayacaksa yapılsın.

Kedi Topu

ben olmuyorum zorla mı yapacaksın

rcpbyrm

abi bu deniz baykal zihniyeti , her şeyi zorla yaptıracaklar.