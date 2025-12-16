Müge Anlı’dan Tanıdığımız Psikiyatrist Arif Verimli: “12 Yaş Üzeri Herkese Uyuşturucu Testi Yapılsın”
Müge Anlı’nın programlarından da tanıdığımız ünlü Psikiyatrist Arif Verimli’nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. X hesabından paylaşım yapan Arif Verimli “Bence 12 yaş üzeri herkese Uyuşturucu/Uyarıcı madde testi yapılsın” dedi.
Son günlerde özellikle tanınmış kişilerle de gündeme gelen uyuşturucu madde kullanımı hakkında farklı bir yorum geldi.
Arif Verimli'nin çağrısına verilen cevaplardan bazıları:
Meclisten başlasın
Herkese yapılacaksa ve sonuçlar ile oynanmayacaksa yapılsın.
ben olmuyorum zorla mı yapacaksın
abi bu deniz baykal zihniyeti , her şeyi zorla yaptıracaklar.