onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Xiaomi'den Dev Beyaz Eşya Hamlesi: Xiaomi Yeni Kurduğu Fabrika İle Ucuz Beyaz Eşya Dönemini Başlatıyor

Xiaomi'den Dev Beyaz Eşya Hamlesi: Xiaomi Yeni Kurduğu Fabrika İle Ucuz Beyaz Eşya Dönemini Başlatıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.12.2025 - 15:03

Çinli teknoloji devi Xiaomi, üretim ağını genişleterek beyaz eşya sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor. Akıllı telefon ve otomobil yatırımlarının ardından Wuhan’da kurduğu yüksek teknolojili fabrikada üretime başlayan şirket, artık kendi klimalarını üreterek maliyetleri düşürmeyi ve pazar payını artırmayı hedefliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Xiaomi, ürün çeşitliliğini ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik stratejik bir adımla gündeme geldi.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Xiaomi, ürün çeşitliliğini ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik stratejik bir adımla gündeme geldi.

Akıllı telefonlardan televizyonlara, son dönemde ise elektrikli otomobillere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Çinli üretici, beyaz eşya sektöründeki iddiasını ortaya koyan yeni fabrikasını resmen açtı. Şirketin Wuhan kentinde faaliyete geçirdiği bu yeni tesis, markanın kendi bünyesindeki üçüncü büyük üretim üssü olma özelliğini taşıyor.

Uzun yıllardır beyaz eşya pazarında yer almasına rağmen üretim sürecini farklı firmalarla yaptığı anlaşmalar üzerinden yürüten Xiaomi, bu hamlesiyle strateji değişikliğine gittiğini gösterdi. Bugüne kadar ürünlerini taşeron firmalara ürettiren ve bu yöntemle pazarda varlık gösteren şirket, artık ipleri tamamen kendi eline alıyor. Dışa bağımlı üretim modelinin uzun vadede kârlılığı sınırladığını ve süreç kontrolünü zorlaştırdığını tespit eden yönetim, çözümü kendi akıllı fabrikasını kurmakta buldu.

Wuhan’da inşa edilen ve henüz tam kapasiteye ulaşmasa da operasyonlara başlayan tesis, ileri düzey otomasyon sistemleriyle donatıldı. Otomobil fabrikalarındaki üretim teknolojilerinin uyarlandığı bu tesiste, üretim hızı şimdiden dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Şirket verilerine göre, akıllı bant sistemi sayesinde fabrikadan her 6,5 saniyede bir klima çıkışı yapılıyor. Tesisin ilk meyvesi ise çift fanlı soğutma sistemine sahip 'Mi Home Central Air Conditioner Pro' modeli oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın