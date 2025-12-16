Xiaomi'den Dev Beyaz Eşya Hamlesi: Xiaomi Yeni Kurduğu Fabrika İle Ucuz Beyaz Eşya Dönemini Başlatıyor
Çinli teknoloji devi Xiaomi, üretim ağını genişleterek beyaz eşya sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor. Akıllı telefon ve otomobil yatırımlarının ardından Wuhan’da kurduğu yüksek teknolojili fabrikada üretime başlayan şirket, artık kendi klimalarını üreterek maliyetleri düşürmeyi ve pazar payını artırmayı hedefliyor.
Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Xiaomi, ürün çeşitliliğini ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik stratejik bir adımla gündeme geldi.
