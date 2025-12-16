Xiaomi'den Dev Beyaz Eşya Hamlesi: Xiaomi Yeni Kurduğu Fabrika İle Ucuz Beyaz Eşya Dönemini Başlatıyor

Akıllı telefonlardan televizyonlara, son dönemde ise elektrikli otomobillere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Çinli üretici, beyaz eşya sektöründeki iddiasını ortaya koyan yeni fabrikasını resmen açtı. Şirketin Wuhan kentinde faaliyete geçirdiği bu yeni tesis, markanın kendi bünyesindeki üçüncü büyük üretim üssü olma özelliğini taşıyor.

Uzun yıllardır beyaz eşya pazarında yer almasına rağmen üretim sürecini farklı firmalarla yaptığı anlaşmalar üzerinden yürüten Xiaomi, bu hamlesiyle strateji değişikliğine gittiğini gösterdi. Bugüne kadar ürünlerini taşeron firmalara ürettiren ve bu yöntemle pazarda varlık gösteren şirket, artık ipleri tamamen kendi eline alıyor. Dışa bağımlı üretim modelinin uzun vadede kârlılığı sınırladığını ve süreç kontrolünü zorlaştırdığını tespit eden yönetim, çözümü kendi akıllı fabrikasını kurmakta buldu.

Wuhan’da inşa edilen ve henüz tam kapasiteye ulaşmasa da operasyonlara başlayan tesis, ileri düzey otomasyon sistemleriyle donatıldı. Otomobil fabrikalarındaki üretim teknolojilerinin uyarlandığı bu tesiste, üretim hızı şimdiden dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Şirket verilerine göre, akıllı bant sistemi sayesinde fabrikadan her 6,5 saniyede bir klima çıkışı yapılıyor. Tesisin ilk meyvesi ise çift fanlı soğutma sistemine sahip 'Mi Home Central Air Conditioner Pro' modeli oldu.