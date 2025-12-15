Sevgili Balık, bugün enerjin içsel dengeye, ruhsal arınmaya ve bilinçaltının derinliklerine yönelecek. Dış dünyanın karmaşasından kendini bir nebze olsun soyutlayıp kariyerinile ilgili alman gereken kararları, iç dünyanın sakin sularında yaptığın bir muhasebe ile verebilirsin. Bu süreç, yaratıcılığının doruklara ulaştığı, adeta bir sanatçının eserini yaratırken yaşadığı gizemli bir dönem olacak.

Tabii bu durumda, belki de çoğu kişinin haberi olmadığı, perde arkasında yürüttüğün bir gönüllülük projesi veya hayır işi, sana beklenmedik bir manevi tatmin sağlayabilir. Hatta bu durum, kariyerinde yeni bir yolun kapılarını da aralayacak. Bu ara her ne kadar maddi kazançtan çok, ruhunu doyuran işlere yönelsen de evren sana karşılığını verecek.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise partnerinden sakladığın bir duygu veya geçmişten gelen bir yara, ilişkinde huzursuzluğa yol açabilir. Partnerinin sana karşı aşırı merhametli ve kurtarıcı tavırları, ortamı iyice gerebilir. Belki de karşılıklı açık ve net bir şekilde konuşmanın zamanı gelmiştir. Ona karşı dürüst olmak sadece ilişkine değil, sana da iyi gelecektir. Tabii eğer bekarsan, sanatsal yetenekleri olan, hassas ve gizemli birine karşı yoğun bir çekim hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…