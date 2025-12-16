onedio
"Diyet Yapmaya Gerek Yok": Kısa Zamanda 25 Kilo Veren Kadın Sırrını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 15:34

Kilo vermek denince akla ilk olarak katı diyet listeleri ve yorucu spor programları geliyor. Ancak son dönemde paylaştığı deneyimle dikkat çeken Kathleen Hart, bu algıyı ters yüz ediyor. Herhangi bir özel diyet uygulamadan, yalnızca günlük alışkanlıklarını değiştirerek kısa sürede 25 kilo verdiğini söyleyen Hart, kilo verme sürecinin aslında sanıldığı kadar karmaşık olmak zorunda olmadığını savunuyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.newsweek.com/weight-fitne...

Zorlu spor programları ve katı diyetler kilo vermenin tek yolu değil.

Sosyal medya içerik üreticisi Kathleen Hart, yalnızca her gün düzenli yürüyüş yaparak yaklaşık 25 kilo verdiğini söylüyor. Hart’a göre kilo kaybının anahtarı günlük adım sayısını istikrarlı biçimde artırmak.

Takipçileriyle deneyimini paylaşan Hart, kilo verme sürecinde hedefinin günde 10 bin adım atmak olduğunu belirtti.

“Yürüyüş, kilo vermek için yapılabilecek en iyi egzersizlerden biri. Açıkçası bu kadar etkili olduğunu ben de fark etmemiştim” diyen Hart, daha önce iki farklı dönemde yaklaşık 25’er kilo verdiğini ve bunun temelinde her gün attığı adımların yer aldığını vurguladı.

Spor salonlarını ve evde yapılan egzersiz videolarını sevmediğini açıkça dile getiren Hart, yürüyüşün kendisi için egzersiz gibi hissettirmediğini söylüyor.

“Spor yapmaktan hoşlanmıyorum, salona gitmeyi de sevmiyorum. Ama yürüyüş bana göre eğlenceli ve günlük hayatın doğal bir parçası” ifadelerini kullandı.

Hart, bu noktaya bir anda gelmediğinin de altını çiziyor. Kilo verme yolculuğuna günde yaklaşık 2 bin adımla başladığını belirten içerik üreticisi, zamanla adım sayısını artırarak 10 bin adım seviyesine ulaştığını aktardı. Kendi deneyiminden yola çıkarak, benzer bir hedefi olanlara da kademeli ilerlemeyi öneriyor. Ona göre bir anda yüksek hedefler koymak yerine mevcut adım sayısını takip edip küçük artışlarla ilerlemek çok daha sürdürülebilir.

Yürüyüşün düşük etkili bir egzersiz olduğunu hatırlatan Hart, bu sayede eklemler ve dizler üzerinde fazla yük oluşmadığını, buna karşın ciddi bir kalori yakımı sağlandığını söylüyor.

Ayrıca uzun süre ve uzun mesafeler boyunca rahatlıkla yapılabilmesinin de yürüyüşü avantajlı kıldığını belirtiyor.

Hart, düzenli yürüyüşün özellikle karın bölgesindeki yağlanma üzerinde olumlu etkileri olabileceğini de dile getiriyor. Yürüyüşün, vücudun insüline verdiği yanıtı iyileştirerek bel çevresindeki yağlanmanın azalmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar da tempolu yürüyüşün etkisine dikkat çekiyor. Mayo Clinic’e göre yürüyüş sırasında hız arttıkça yakılan kalori miktarı da yükseliyor. Bu nedenle, zamanla yürüyüş temposunu artırmak kilo verme sürecini destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

