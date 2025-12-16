"Diyet Yapmaya Gerek Yok": Kısa Zamanda 25 Kilo Veren Kadın Sırrını Açıkladı

“Yürüyüş, kilo vermek için yapılabilecek en iyi egzersizlerden biri. Açıkçası bu kadar etkili olduğunu ben de fark etmemiştim” diyen Hart, daha önce iki farklı dönemde yaklaşık 25’er kilo verdiğini ve bunun temelinde her gün attığı adımların yer aldığını vurguladı.

Spor salonlarını ve evde yapılan egzersiz videolarını sevmediğini açıkça dile getiren Hart, yürüyüşün kendisi için egzersiz gibi hissettirmediğini söylüyor.

“Spor yapmaktan hoşlanmıyorum, salona gitmeyi de sevmiyorum. Ama yürüyüş bana göre eğlenceli ve günlük hayatın doğal bir parçası” ifadelerini kullandı.

Hart, bu noktaya bir anda gelmediğinin de altını çiziyor. Kilo verme yolculuğuna günde yaklaşık 2 bin adımla başladığını belirten içerik üreticisi, zamanla adım sayısını artırarak 10 bin adım seviyesine ulaştığını aktardı. Kendi deneyiminden yola çıkarak, benzer bir hedefi olanlara da kademeli ilerlemeyi öneriyor. Ona göre bir anda yüksek hedefler koymak yerine mevcut adım sayısını takip edip küçük artışlarla ilerlemek çok daha sürdürülebilir.