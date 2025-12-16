"Diyet Yapmaya Gerek Yok": Kısa Zamanda 25 Kilo Veren Kadın Sırrını Açıkladı
Kilo vermek denince akla ilk olarak katı diyet listeleri ve yorucu spor programları geliyor. Ancak son dönemde paylaştığı deneyimle dikkat çeken Kathleen Hart, bu algıyı ters yüz ediyor. Herhangi bir özel diyet uygulamadan, yalnızca günlük alışkanlıklarını değiştirerek kısa sürede 25 kilo verdiğini söyleyen Hart, kilo verme sürecinin aslında sanıldığı kadar karmaşık olmak zorunda olmadığını savunuyor.
İşte detaylar...
Zorlu spor programları ve katı diyetler kilo vermenin tek yolu değil.
Takipçileriyle deneyimini paylaşan Hart, kilo verme sürecinde hedefinin günde 10 bin adım atmak olduğunu belirtti.
Yürüyüşün düşük etkili bir egzersiz olduğunu hatırlatan Hart, bu sayede eklemler ve dizler üzerinde fazla yük oluşmadığını, buna karşın ciddi bir kalori yakımı sağlandığını söylüyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
